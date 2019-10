Gobierno se apropia de CDD

Las autoridades de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local denunciaron la discriminación de que son objeto algunas organizaciones de la sociedad civil a través de la reestructuración de los Consejos de Desarrollo Departamentales, CDD, que realizan los delegados de ministerios y entidades de gobierno.



Mediante un pronunciamiento, la Red Local denunció que desde hace meses las represtaciones sociales en varios departamentos del país fueron excluidas de las juntas directivas de los CDD. Mencionaron que esta situación se ha dado en los departamentos de Nueva Segovia, Rivas, Chontales y Río San Juan.



“En algunos departamentos han pretendido desnaturalizar el espíritu original de éstas de los CDD --que es de total pluralismo integrativo--, al excluir a organizaciones sociales por razones políticas, y peor aún, algunos delegados de gobierno se atribuyen el derecho de calificar qué organización es apta o no para integrar estos comités”, se lee en el pronunciamiento de la Red Local.



Exclusiones violan la Ley

La Red Local rechazó estas “prácticas excluyentes”, las que considera como “una flagrante violación a la Ley de Participación Ciudadana”; además llamó a los organismos excluidos a hacer uso del derecho a la denuncia, instrumento establecido en el artículo 87 de dicha ley.



Para ello, los exhortó a acudir a la Procuraduría de Defensa de la Participación Ciudadana y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como apelar a todos los mecanismos que la ley permita, para defender la pluralidad de espacios.



Igualmente, instaron a denunciar públicamente las acciones de exclusión y el cierre de espacios de intervención a los actores que han promovido los procesos de participación ciudadana en los municipios, departamentos y regiones del país. Asimismo, propugnan por la realización de foros departamentales para el análisis del estado actual de la participación ciudadana desde los CDD.



También exhortaron a la movilización ciudadana local y nacional en rechazo a estas acciones, ya que consideran que la discriminación, el veto y la exclusión atentan contra los principios de democracia, e impiden el fortalecimiento del desarrollo local desde los municipios, en donde se quiere trabajar en unidad, pluralidad y autonomía.



La Red Local subraya que estas instancias no pueden ser coordinadas por delegados de ministerios del gobierno central; además, que las experiencias en diferentes departamentos confirman que estos espacios se institucionalizaron por la fuerza de los actores locales y no por la voluntad de los gobiernos anteriores.