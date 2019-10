Presidente del TAM defiende nuevo modelo

El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, Gerardo Rodríguez Olivas, defendió la legalidad del Modelo de Gestión de Despacho Judicial, y negó que la aplicación del nuevo sistema sea violatorio de la Constitución Política al señalar que las supuestas deficiencias denunciadas por un grupo de litigantes no son causadas por el novedoso servicio de atención.



Rodríguez rechazó las denuncias de algunos abogados en el sentido de que por la vía de hecho, al aplicar el nuevo modelo, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, esté reformando un “sinnúmero de leyes”. Para Rodríguez estas acusaciones “simplemente carecen de fundamento”.



Como responsable de la aplicación del nuevo sistema de despacho judicial, Rodríguez también rechazó los señalamientos de que los abogados no tienen acceso a su cliente o al mismo juez que lleva el juicio durante todo el proceso judicial.



No se ha negado ningún derecho

Entre las denuncias, los litigantes señalaron ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que se les ha negado el acceso a los secretarios de actuaciones de los despachos judiciales y a los expedientes.



“Con el nuevo modelo existe la Oficina de Archivo de Asuntos de Trámite, que es ahí donde se tiene que solicitar el expediente. En esta oficina nadie responde personalmente por el expediente”, expresan los abogados en su denuncia ante la comisión legislativa.



Al respecto, Rodríguez contestó que los expedientes continúan siempre a la orden del juez correspondiente, y que únicamente se ha establecido un archivo central para efectos de orden. A través del Modelo de Gestión de Despacho Judicial, agregó, el litigante puede solicitar el expediente de su cliente sin ningún problema, pero debe hacerlo por escrito.



“Los litigantes también se quejan de que con el nuevo modelo no tienen acceso al juez o al secretario de actuaciones del despacho judicial, pero ese no es un defecto del modelo. El abogado puede solicitar audiencia con el juez y éste decide si lo recibe o no, y cuándo lo recibe; ese no es una deficiencia del modelo”, expresó Rodríguez.



En ese sentido negó que con el nuevo modelo “sea prohibido” que el abogado vea al juez.



Por otra parte, Rodríguez llamó la atención en torno a la insistencia de los abogados en hablar directamente con los secretarios de actuaciones. “No sé cuál es el interés de los abogados (litigantes) en ver al secretario, si es un simple funcionario que ejecuta las providencias que solicitan los abogados por escrito”, señaló.



Finalmente, Rodríguez justificó la aplicación del nuevo modelo en la facultad que le otorga la Constitución Política a la Corte Suprema de Justicia, cuyo artículo 174, numeral uno, dice que: “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia 1) Organizar y dirigir la administración de justicia”.