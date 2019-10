Oposición a presionar

Los diputados opositores continuarán hoy sus presiones al gobierno, y para ello el presidente en funciones de la Asamblea Nacional, Luis Callejas Callejas, convocó a una reunión de Junta Directiva que se realizará esta mañana en la oficina del primer secretario, Wilfredo Navarro.



Consultado al respecto, el presidente del Poder Legislativo, René Núñez Téllez, se limitó a decir que la convocatoria es ilegal, y, por tanto, no asistirá a la reunión citada.



Los cinco diputados opositores miembros de la Directiva parlamentaria se reunirán hoy para definir la próxima agenda legislativa, así como establecer los días de sesiones a las que seguramente no asistirán los 38 legisladores del Frente Sandinista.



El pasado viernes, el jefe de la bancada oficialista, Edwin Castro, propuso una negociación política para resolver la crisis institucional provocada por la postergación de las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, que ordenó el Consejo Supremo Electoral mediante un acuerdo administrativo, decisión avalada por los diputados del FSLN.



Una fuente del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, expresó que el tiempo de negociación ya pasó, y que teniendo 52 votos a favor, la oposición puede perfectamente sesionar y aprobar cualquier ley.



Sin embargo, la fuente no descartó que en el transcurso de esta semana se realicen “acercamientos” con el Frente Sandinista, a fin de encontrar una salida satisfactoria a la crisis.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener la versión del jefe de la bancada del FSLN, sin embargo, se negó a contestar las preguntas vía telefónica.



Anulación de acuerdo no es negociable

Según la fuente liberal, la anulación del acuerdo del CSE no sería parte de una posible negociación política, y más bien considera que el Frente Sandinista buscaría una “salida honrosa”, aceptando regresar al trabajo legislativo con el fin de terminar de aprobar la Ley Antifraude Energético y algunos decretos de préstamos que el gobierno necesita.



El gobierno se encuentra contra la pared, pues requiere de la aprobación de la Ley Antifraude Energético para garantizarse el desembolso de al menos 116 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, FMI. El organismo financiero multilateral ha condicionado el desembolso de los fondos a la aprobación de una legislación especial que penalice el robo de energía.