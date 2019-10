“Alcaldías sandinistas nos están bloqueando”

SAN JUAN DEL SUR

El diputado Eduardo Montealegre acusó a las alcaldías sandinistas de bloquear a los candidatos a alcaldes de la alianza electoral, encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y como prueba de ello mencionó la decisión del edil de San Juan del Sur, Eduardo Holmann, de ordenar que borraran la propaganda política del aspirante liberal de este municipio.



Montealegre, también candidato a alcalde por Managua, tildó la maniobra del edil sandinista como una acción arbitraria y partidaria, “ya que es un apoyo directo e indirecto para el candidato del Frente Sandinista”. “Esta situación va a provocar que el margen con el cual ganaremos San Juan del Sur se incremente, porque la gente acá está molesta desde el día en que borraron las pintas que se hicieron en los postes”, dijo Montealegre durante una reunión sostenida en el municipio.



En apoyo a candidato

Montealegre expresó que llegó a este municipio para apoyar al candidato a alcalde René Mauricio Granja Fajardo, quien de momento es el único afectado por la disposición que tomó personalmente el alcalde. La circular que emitió Holmann, con fecha del 23 de abril, es firmada únicamente por él y no por el Concejo.



Montealegre retó a Holmann, ya que después del mitin político se trasladó en compañía de Enrique Quiñónez a pintar nuevamente uno de los postes que el alcalde había mandado a borrar, y tal acción la hizo ante la mirada de tres policías municipales, quienes de se quedaron inmóviles sin poder hacer nada.



Según Montealegre, él habló personalmente con el vicepresidente ejecutivo de Unión Fenosa, y éste le dijo que no había ningún problema en que usaran los postes de la empresa.



“También recibimos la carta en la que se nos informa que el alcalde por sí solo ordena borrar la propaganda, pero él no tiene autoridad para hacer eso porque no es una ordenanza municipal, y, además, es una costumbre pintar los postes en períodos electorales”, detalló.



La circular emitida por Holmann indica que la propaganda electoral ocasiona contaminación visual, es considerada un delito ambiental y contradice lo que debe ser una ciudad turística.



Sin embargo, Montealegre dijo que “no está claro del delito ambiental que se está cometiendo por pintar los postes”.