Arnoldismo inclinado al repacto

La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia supondrá un nuevo amarre político para que los caudillos del PLC y del FSLN elijan a sus leales. En la acera roja ya se han originado fricciones internas y protestas; desde gemidos hasta gritos a todo pulmón se han dado para evitar una nueva división de la oposición que dé al traste con la “sociedad electoral” establecida con Eduardo Montealegre.



El PLC y el liderazgo de Arnoldo Alemán han experimentado un deterioro desde la victoria electoral de Enrique Bolaños en 2001, pero su fuerza caudillesca logró cohesionar la mayor parte de las cúpulas departamentales y municipales que mantienen la franquicia del liberalismo al PLC.



De un tiempo a la fecha, se han escuchado voces que valoran la alianza con Eduardo Montealegre como estratégica, por lo que el PLC no se puede dar el lujo de perderla en medio de la contienda electoral. La elección de magistrados en junio y septiembre próximo, le sugiere al PLC una dura decisión frente a su “aliado electoral”.



Entre Ortega y Montealegre

El jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, dijo que en estos momentos ya no es hora de pensar si se responde o no a los lineamientos del partido, sino si se es honorable y se puede ayudar a mejorar el sistema judicial nicaragüense.



Rodríguez abogó por una consulta amplia para que sea más legítima la elección de los magistrados. En ese sentido, el diputado Freddy Torres, también del PLC, dijo que cualquier propuesta de magistratura, venga de donde venga, tendrá espacios en el PLC. Eso supone la posibilidad que la sociedad civil logre llevar con éxito algún candidato.



Torres, sin embargo, señaló que no será una concesión, y que cualquiera de los candidatos propuestos deberá cabildear si quieren lograr la magistratura.



“No es que las cosas le van a llegar a su casa, debe cabildear con nosotros y con miembros de otras bancadas, es así como funciona aquí la elección de magistrados, no esperando sentados”, dijo Torres.



Quiñónez: ¿Duro, o simplemente oportunista?

En tanto, una posición más dura es la de Enrique Quiñónez, quien al no conseguir “el favor” de Alemán, decidió buscarlo en Montealegre, logrando hacer fórmula con éste en la candidatura para la alcaldía de Managua.



Quiñónez plantea que la oposición no puede seguir negociando de forma unilateral y dispersa con el Frente Sandinista, y que ahora que hay una alianza debe ser en absoluto consenso, de lo contrario, sentenció Quiñónez, “quienes pacten con el Frente traicionarían al pueblo demócrata”.



La postura de Quiñónez revela un creciente descontento dentro del PLC en torno al pacto con el Frente Sandinista. Una mayoría de los diputados liberales se opone a un nuevo “amarre” con el sandinismo liderado por Daniel Ortega; no así con la parte “moderada”, representada en el Movimiento Renovador Sandinista, MRS.



Precisamente, el sentimiento antisandinista sigue siendo la bandera de este grupo, que si bien no tiene los mismos resultados que obtuvo en las elecciones nacionales de 1990, 1996 y 2001, todavía tiene peso, sobre todo con las acciones en contra de la libertad de expresión y el secretismo que impera en el gobierno.



Si bien hay un aparente crecimiento del sentimiento anti-pacto dentro del PLC, muchos de los “gritos rebeldes” --por temor a un desliz que los saque del círculo político-- se han convertido en gemidos y en escurridizas posiciones, muchas veces con acciones escamoteadas en el Parlamento al momento de hacer quórum o votar en una u otra dirección.



Pallais más independiente, pero…

José Pallais es otro que ha evidenciado una posición independiente. En contra de su propia bancada, en medio de temas tan espinosos como el aborto terapéutico, propuso y votó a favor de una moción que abría la posibilidad de dar un marco legal a ese procedimiento médico.



En esta ocasión Pallais antepuso sus principios a sus intereses políticos, que prevalecieron en la decisión de toda la bancada.



En torno a la elección de magistrados, Pallais aseguró que se deben tomar las cualidades de un candidato y es en base a la idoneidad que se elegirán.



Negociación con el FSLN

Respecto a la alianza con Montealegre, se sumó a la posición de Alemán, y no cree que sea indispensablemente necesario negociar con sus colegas de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, para elegir magistrados, sobre todo porque no tienen los votos suficientes.



“Yo lo que creo es que se deben respetar lo que se planteó en el acuerdo interbancadas, y ahí dice consulta, y eso es lo que se debe hacer”, dijo Pallais.



Pallais, quien también conduce la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, expresó que el PLC no tiene por qué darle el derecho al veto al movimiento Vamos con Eduardo “si no se lo han ganado”.



“Sólo nosotros reunimos los votos suficientes para elegir diputados, porque la Bancada Democrática con sus 17 diputados a duras penas hace 55”, aseguró Pallais.



Freddy Torres respalda una teoría similar. Recordó que la Constitución establece el voto calificado (56 diputados) para elegir un magistrado, por lo que los nombramientos deben hacerse a través del consenso, o de un acuerdo entre las dos fuerzas políticas que sumen los votos requeridos, y cada uno de ellos repartirse una porción igualitaria de miembros en la Corte Suprema

Quiñónez del lado de Montealegre

Quiñónez, quien también tiene respaldo de algunos directivos municipales y candidatos en el PLC, no coincide, y aseguró que es hora de que las “fuerzas democráticas se reconcilien” y hagan una negociación en bloque.



También señaló que no se le tiene que dar el 50 por ciento de los magistrados al Frente Sandinista, si apenas logró un 38 por ciento del electorado. Pese a ello, el FSLN con sus 38 diputados tienen derecho a veto en las decisiones de mayoría calificada.



“Nosotros, los demócratas, no tenemos por qué darle la mitad del poder al Frente Sandinista si no tiene el respaldo de la gente. Si bien es cierto sin él no se puede elegir magistrados, tampoco ellos los pueden elegir con sus 38 diputados”, desafió Quiñónez.



Oposición disminuida

Aun siendo mayoría, en temas de importancia la oposición se ha visto disminuida, y en torno a la elección de magistrados todo hace indicar que el mayor perdedor será el grupo de Eduardo Montealegre.



El liderazgo de Alemán se ha puesto a prueba en reiteradas ocasiones, y si bien es cierto que se ha deteriorado, no se ha derrumbado. La bancada liberal llegó a tener 53 diputados, pero con la embestida recibida por las diferencias con el ex presidente Enrique Bolaños, quedó en 42, y como resultado se creó la bancada Azul y Blanco.



Luego, con la expulsión de Montealegre del PLC, se dio origen a una nueva bancada que dejó al PLC en 40 diputados.



Posterior a las elecciones de noviembre de 2006, esta vez divididos, y en una cruenta competencia con la Alianza Liberal Nicaragüense, de Eduardo Montealegre, el PLC quedó en 25 diputados, y nació una nueva bancada de 21 parlamentarios, actualmente, la Bancada Democrática.



En la búsqueda de la unidad liberal, lograron una alianza electoral para los comicios de noviembre próximo. El PLC apuesta únicamente a una alianza electoral y a ver disminuido el movimiento Vamos con Eduardo e intentar absorberlo, siempre bajo el liderazgo de Alemán.



En tanto, en el bando de Montealegre, aspiraban a una alianza que supuestamente evitaría un amarre con el presidente Daniel Ortega, y puso como condición un acuerdo interbancada.



En el punto tres del acuerdo interbancada se establece que “en las votaciones de voto calificado (léase elección de magistrados a la CSJ, CSE, Contralores, reformas a leyes Constitucionales y Constitución de la República) se establecerán consultas previas entre los partidos y movimientos integrantes de la Alianza”.



Pero el sencillo verbo consultar deja fuera a Montealegre de cualquier negociación, y algunos en el PLC consideran que esto erosionaría la alianza y podría dejar muy mal parados a los liberales, cuando se han empeñado en hacer parecer la contienda como un referéndum contra Ortega.



En Vamos con Eduardo también parece que ya se resignaron y están claros con los constantes mensajes enviados por Alemán y por los miembros de su partido. Esta vez, aparentemente, apostarán a lograr una unidad, y desde dentro intentar adquirir espacios.



Pese a que el acuerdo interbancada contempla la despartidización del Poder Judicial y demás poderes del Estado, lo más probable es que Alemán no pierda su cuota de poder, porque los mensajes de su círculo más cercano vislumbran una negociación a dos bandas con el FSLN.





Los antecedentes de Maximino Rodríguez

Las “fricciones rojas” no son nada nuevo. El 30 de julio de 2007, el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, fue suplantado de su cargo por una “jefatura colegiada”, conformada por disposición del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, e integrada por diputados incondicionales de Alemán, entre ellos, Ana Julia Balladares, Ramón González, Leopoldo Navarro y Freddy Torres.



También la integraban el diputado José Pallais y el mismo Rodríguez, quien vio disminuida su capacidad de decisión en los temas legislativos.



Producto de negociaciones privadas, las cosas no pasaron, la jefatura colegiada se disolvió, pero Rodríguez quedó supeditado a las decisiones de los asesores políticos del PLC en torno a temas legislativos.



En una reunión bilateral oficial realizada el tres de agosto de 2007, Alemán y Rodríguez “limaron asperezas” y dejaron plasmada su reconciliación en una fotografía “presionada”. Sin embargo, el 21 de ese mismo mes, Rodríguez denunció supuestas amenazas de muerte en su contra, y acusó al mismo Arnoldo Alemán de estar detrás de dichas amenazas.



En ese entonces, las discrepancias entre ambos dirigentes tenían diferentes causas, pero la más importante era la cancelación de la diputación de Alejandro Bolaños Davis, quien finalmente fue destituido del cargo por una disposición de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, incluyendo a los liberales René Herrera, José Marenco y Luis Benavides.



Rodríguez, por supuesto, se opuso a la decapitación de Bolaños Davis y rechazó la actuación de sus correligionarios del Poder Electoral. Apoyado por Quiñónez, Rodríguez amenazó con promover la destitución de los magistrados liberales leales a Alemán, y no descartó entablar una acusación por la vía penal.