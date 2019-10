Asoma negociación

La Asamblea Nacional no sesionará esta semana debido a que la Junta Directiva se reunirá hasta hoy, lo que permitirá que los partidos políticos negocien una salida favorable a la crisis institucional provocada por la postergación de las elecciones municipales en tres municipios del Caribe Norte.



El presidente del Parlamento, René Núñez, convocó a reunión de Junta Directiva esta tarde. Mañana no podrán sesionar porque la convocatoria debe hacerse con 48 horas de anticipación, y el jueves y viernes son feriados.



Pese a que el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, sostiene que apoyará la aprobación del decreto-ley que ordena la realización de las elecciones en todo el territorio nacional y la Interpretación Auténtica de la Ley Electoral, aseguró que estaría dispuesto a negociar si la decisión sobre las elecciones se hace en el Parlamento y no en el Consejo Supremo Electoral, CSE.





Devolver facultades a la Asamblea

“Lo importante es devolverle las facultades al Parlamento y que el Presidente no haga por puro capricho lo que desee, y es la Asamblea Nacional la que mediante una reforma a la Ley Electoral puede posponer las elecciones”, expresó el legislador Wilfredo Navarro, Primer Secretario del Parlamento.



A juicio de Navarro, los diputados son quienes tienen que elegir las autoridades interinas mientras se da la elección en Bilwi, Prinzapolka y Waspam, pero reconocidos juristas niegan esa posibilidad porque se violaría la Constitución. Según los liberales, si se cambia la fecha de las elecciones en tres municipios de la RAAN desde la Asamblea Nacional no se estaría cercenando el derecho al voto de los electores.





“Firmes”



“Nosotros seguimos firmes en nuestra posición de rescatar la institucionalidad y demostrarle al pueblo de Nicaragua que el Consejo Supremo Electoral no sustituya la voluntad popular al nombrar ellos a las autoridades municipales si se suspenden las elecciones”, dijo Navarro.



Según él,, Núñez solicitó la semana pasada una reunión previa al encuentro de Junta Directiva para buscar una negociación política a tres bandas para la crisis, tras la suspensión de las elecciones en Bilwi, Waspam y Prinzapolka.



Navarro no descartó que la negociación se haga mañana, pero en todo caso estarían a favor de una fecha intermedia entre ambas propuestas, siempre que se haga mediante reforma electoral y aprovechar también para el cambio de fecha a nivel nacional y pasarla del domingo dos, día de los difuntos, al nueve de noviembre.



“Ojalá haya una propuesta del Frente Sandinista, porque nosotros estamos interesados en que la Asamblea funcione, y este tema se ha escalado por las inconsistencias y las formas en que el Frente ha manejado la situación”, dijo Navarro.





Montealegre: “Debe haber elecciones”



El diputado Eduardo Montealegre, del Movimiento Vamos con Eduardo, expresó por su parte “que su posición sigue siendo clara: Debe haber elecciones”.



“Si el Consejo Supremo Electoral no tiene la capacidad para hacer elecciones porque 20 personas se movieron, no es problema nuestro. Creemos que se debe hacer elecciones. Le corresponde al gobierno resolver esta crisis de institucionalidad que él mismo creó”, sostuvo Montealegre.