Organismos proponen la suscripción popular

Organismos de la sociedad civil que integran el Grupo Promotor de Reformas a la Ley Electoral presentaron ayer una propuesta en la que exponen no obstaculizar comicios nacionales, municipales o regionales cuando haya condiciones para efectuarlos, establecer las fechas para la inscripción de alianzas, presentación e inscripción de candidatos, garantizar la verificación masiva de los votantes, reincorporar la asociación de suscripción popular y mejorar la distribución de diputados que representarán a sus respectivos departamentos y regiones, entre otras sugerencias.



Asimismo, sostienen que la actual forma de integración de los Centros Electorales Departamentales, CED, Centros Electorales Regionales, CER, Centros Electorales Municipales, CEM, y Juntas Receptoras de Votos, JRV, constituyen un problema de credibilidad para quienes asisten a las mesas de votaciones.



Mauricio Zúñiga, Director del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, apuntó que para mejorar la calidad de la democracia participativa proponen establecer los procedimientos a seguir, con el fin de lograr un decreto legislativo que consiga la seguridad de este recurso cuando sea solicitado directamente por la población.





Igualdad de género

De igual forma, esta agrupación compuesta de 14 asociaciones civiles demandó que en las listas de los partidos políticos para cargos de elección popular se tome en cuenta a un 50 por ciento de mujeres y un diez por ciento de jóvenes.



Por su parte, Mario Quintana, enlace nacional de la Coordinadora Civil, exigió establecer un sistema de listas cerradas y no bloqueadas, con las cuales cada votante tendrá la libertad de cambiar el orden de la lista de candidatos de la organización política de su preferencia, o votar tal y como fue presentada en la boleta.



Igualmente, propuso reducir la cantidad de juntas directivas municipales a un 80 por ciento, para que puedan obtener su personalidad jurídica, y que las asociaciones o partidos políticos puedan presentar e inscribir a más tardar seis meses antes de la fecha de elección.



En ese sentido, aclaró que en esta propuesta los partidos pueden constituir alianzas totales o parciales conservando su personalidad jurídica e identidad partidaria, y que al Consejo Supremo Electoral, CSE, le sea derogado eliminar partidos o alianzas que no logren obtener un cuatro (4) por ciento de votos del electorado.





Sobre el financiamiento

Un capítulo aparte fue el consenso de estas organizaciones de la sociedad civil en cuanto a que debe haber una rigurosa regulación del financiamiento a los partidos políticos en sus actividades permanentes y de campaña electoral, de tal forma que el Estado controle el movimiento de todas aquellas agrupaciones en contienda desde 90 días antes del inicio oficial y diez después de que las mismas se hayan realizado.



Al respecto, proponen el deber de rendir cuentas sobre las donaciones y aportes privados que reciban en todo tiempo, y para las asociaciones de suscripción popular que sean aplicables las disposiciones establecidas en la Ley relacionadas con el financiamiento y el deber de rendición de cuentas por el período que subsistan.