Montealegre se siente perseguido por Fiscalía

El candidato a alcalde por la Alianza Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Eduardo Montealegre, denunció una supuesta acusación por lavado de dinero que la Fiscalía y la Procuraduría General de la República estarían preparando en su contra.



“Es una farsa, no encuentran qué hacer”, expresó Montealegre en rueda de prensa. El fiscal especial Armando Juárez calificó la denuncia del político liberal como “infundada”.



“Son declaraciones infundadas para llamar la atención o victimarzse de manera irresponsable”, expresó Juárez al ser consultado. Montealegre, dirigente del Movimiento Vamos con Eduardo, aseguró que “de fuentes fidedignas” conoce que ambas instituciones emprenderán la acusación contra él. No detalló qué delitos podría haber cometido para acusarlo por lavado de dinero.



“Todo lo que se hizo es correcto”, aseguró Montealegre, refiriéndose a su actuación como ministro de Hacienda y Crédito Público durante la administración de Enrique Bolaños, cuando se renegociaron los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, cuya emisión, además de su renegociación, está siendo investigada por la Fiscalía.



Según Montealegre, la supuesta acusación sería porque la Fiscalía no quiere acusar a todo el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, “porque los otros (directivos) están ligados al gobierno y a otras personas, y entonces no hay que tocarlos”.





Fiscal niega

“Todo lo hacen por desprestigiarme”, insistió Montealegre. Juárez, sin embargo, aseguró que la Fiscalía no se ha reunido para “estructurar ningún cargo en contra del señor Montealegre, quien al igual que un sinnúmero de personas, está siendo investigado, pero no se tiene ninguna conclusión (de las investigaciones)”.



“Nosotros mantenemos la posición de hacer un trabajo profesional con base al universo probatorio. Vamos a citar a quienes tengamos que citar, y vamos a acusar a quienes tengamos que acusar por tipos delictivos en lo que haya incurrido y por el perjuicio al Estado”, concluyó Juárez.



La Contraloría General de la República estableció presunción de responsabilidad penal y administrativa a Montealegre y a los demás directivos del Banco Central que reestructuraron la deuda porque supuestamente le causaron un perjuicio millonario al Estado.