Candidata no fue consultada

“En ningún momento me consultaron para correr como candidata a vicealcaldesa por el ALN en el municipio de Niquinohomo”, dijo la estudiante de derecho Brenda Vanessa López Sequeira, quien se sorprendió de encontrar su nombre en la lista preliminar de candidatos que publicó el Consejo Supremo Electoral, CSE, el 12 de abril en los medio de comunicación.



En su denuncia dijo que César Zambrana, Presidente de ALN en Niquinohomo, llegó a su casa para invitarla a postularse como candidata a concejal, pero ella le dijo que lo pensaría. Sin embargo, días después aparece en la lista preliminar del CSE como candidata a vicealcaldesa, sin su autorización, por lo que fue a reclamarle porque lo considera “un abuso”, pero hasta el momento no han tomado en consideración su reclamo.



“No sé cuáles sean los intereses e intenciones del presidente de ALN en este municipio, esto me indigna mucho, ya que ha usurpado mi nombre para llenar los requisitos de candidatos a la municipalidad”, comentó.



La denunciante informó que acudirá ante el CSE para hacer formal renuncia, para pedir la anulación, ya que en ningún momento ha aceptado ninguna candidatura, reiteró. Aclaró a la población de Niquinohomo que no milita para ALN ni pertenece a ningún partido, y que lo hace público por su reputación, dignidad propia y la de su familia.