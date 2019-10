Prominente médico candidato a alcalde de Masaya

Masaya



El coordinador de la Alianza Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Edmundo Jarquín, llegó a Masaya para presentar a los candidatos a alcalde de Masaya para las elecciones municipales.



El candidato a alcalde por el municipio de Masaya es el doctor Rommel Martínez Cabezas, y lo acompañan como candidata a vicealcalde, Xiomara Muñoz Ruiz, y el doctor Gerardo Sánchez Vega, como primer concejal.



Según en una encuesta preliminar que se realizó en el departamento, el partido MRS es muy aceptado en esta localidad, en especial en los municipios de Masatepe, Catarina y Masaya.



Durante el acto, Edmundo Jarquín dijo que el gobierno está fracasando al no enfrentar los problemas que más preocupan a la gente, como el empleo, la inflación, el problema del salario que está perdiendo valor cada día, entre otros.





El retorno de la inflación

“Lo que hemos visto en menos de año y medio es que hemos vuelto a situaciones que creíamos que ya no existían en este país; por ejemplo, la inflación galopante, situación muy catastrófica para la gente que vive con un sueldo muy bajo, y llamo la atención sobre lo doloroso que es ver en las carreteras y en las calles los rótulos contra la pobreza en Nicaragua, pero la triste realidad es que hay más desempleados y más pobres desde que empezó el gobierno del presidente Daniel Ortega”, añadió.



También dijo que los candidatos de la alianza MRS del municipio de Masaya deben ir a sus municipios no solamente para hablar de los problemas locales, sino para hablar de esos grandes problemas nacionales que afectan a todo el país y que la población tiene derecho de saber aspectos como el destino de la cooperación venezolana.