Confianza se ha deteriorado

Los donantes están perdiendo la confianza en el país ante la falta de transparencia del gobierno en temas como la cooperación venezolana, coincidieron Mario Quintana, de la Coordinadora Civil, y Javier Meléndez, Director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.



“Nosotros hemos venido insistiendo en que el manejo de la cooperación con Venezuela, además de ser importante por las implicaciones que estimamos tendría sobre el endeudamiento público del país, refuerza un patrón de no transparencia y rendición de cuentas que termina incidiendo en la confianza de los países que apoyan en diferentes formas a Nicaragua. Indudablemente el reportaje de EL NUEVO DIARIO deja claramente establecido que esa confianza se está perdiendo”, expresó Meléndez.





Capricho y cooperación

El especialista en políticas públicas aseveró que “si persiste la actitud gubernamental de que “este dinero o la cooperación que viene de Venezuela es mío, es para mi proyecto ideológico, para mi campaña y mis grupos empresariales y hago lo que quiero con él”; va a terminar indefectiblemente impactando en el apoyo presupuestario y en iniciativas como la Cuenta del Milenio, que están sujetas a compromisos y actitudes explícitas de gobernabilidad democrática, promoción de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los países receptores”.



“Hoy más que nunca es clave el rol de la sociedad civil, los medios de prensa y la fiscalización del parlamento para analizar, evaluar y dar información sobre estos temas relacionados con el manejo de la cooperación internacional”, dijo Meléndez.





Fiscalizar auditoría a Petronic

Meléndez indicó que “será clave vigilar la auditoría que hará la Contraloría General de la República a Petronic, y las operaciones que realiza con Albanisa y Alba Caruna. Una auditoría objetiva y profesional podría revalorizar un poco la credibilidad hacia las instituciones del Estado. Pero también es prioritario abrir un diálogo entre los actores nacionales y los países e instancias multilaterales que cooperan con Nicaragua”.



La idea es “terminar de aclarar sus niveles de compromiso con un ambiente de cuentas claras y rendición de cuentas, y segundo para valorar las limitaciones de la cooperación para el desarrollo en los últimos años”.



“Nos preocupa, dijo Meléndez, que pueda reforzarse un escenario donde haya instancias o países muy activos en la cooperación internacional que están siendo más o menos laxos o sospechosamente tolerantes con este patrón alérgico a la rendición de cuentas que hoy en día parece asentarse. Hay que tener mucho cuidado con eso”.



Y finalmente, dijo el director del Ieepp, hay una realidad innegable de cansancio de dar dinero hacia un país que no termina de salir del sótano en sus índices de pobreza.





Quintana: “Hay cansancio”



A juicio del enlace nacional de la Coordinadora Civil (CC), Mario Quintana, la disminución de la cooperación internacional es una muestra “del cansancio de la cooperación porque en este país se han invertido millonarias sumas y todavía no se miran los resultados”.



También llamó a la reflexión al gobierno y a las fuerzas políticas, económicas y sociales. Otra de las razones por las que ha disminuido la cooperación, según Quintana, es por la falta de transparencia en el uso de la cooperación, sobre todo de la venezolana.



“El tema del aborto terapéutico es una situación embarazosa, y es una de las cosas que ha determinado este cansancio”, expresó Quintana, quien resaltó que “el gobierno actual está asumiendo esas limitaciones”.