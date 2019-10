Fiscalía apunta cañones contra Enrique Bolaños

Los cañones están enfilados fuera de El Raizón. Ayer, el director de la Unidad Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, Javier Morazán, se presentó a la Asamblea Nacional para conocer qué proceso falta para quitarle la diputación a Enrique Bolaños, pues el Ministerio Público “está pendiente de cada detalle” debido a que hay tres acusaciones contra el ex mandatario.



“Nosotros como interesados, como representantes de la sociedad, estamos pendientes de cada detalle hasta que éste culmine en la pérdida de la inmunidad, y deje de estar estancado el proceso”, explicó Morazán luego de reunirse con el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro.





Diputación en un hilo

Navarro aseguró que la pérdida de la diputación de Bolaños será “un trámite de mero hecho”. El ex presidente liberal está acusado por encubrimiento de tráfico de inmigrantes, por desacato a la Corte Suprema de Justicia en perjuicio del Estado y por delitos electorales, explicó Morazán.



Esta semana Navarro emitió una constancia en la que sugiere que a Bolaños se le quite su diputación debido a que abandonó sus funciones parlamentarias desde hace más de un año. Ahora sólo falta que la Junta Directiva discuta el caso y decida.



Navarro hizo la sugerencia basado en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional que establece que “es causa de falta definitiva y en consecuencia acarrea la pérdida de la condición de diputado el abandono de sus funciones parlamentarias durante 60 días continuos dentro de la misma legislatura, sin causa justificada ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional”.





“Evidencias recabadas”



El año pasado el juez sexto de Distrito Penal de Audiencia, Abelardo Alvir, solicitó a la Asamblea Nacional que despojara de su inmunidad a Bolaños, por lo que se creó una comisión para evaluar el caso. Dicha comisión, según Navarro, emitirá un dictamen en menos de 15 días.



“Las acusaciones ya están formuladas. El artículo 241 del Código Procesal Penal (CPP) establece que cuando se tiene inmunidad se pueden recabar evidencias y presentar la acusación, (para luego) hacer la solicitud de desaforación”, explicó Morazán.



Bolaños fue apermisado por la Junta Directiva del Parlamento desde que asumió su cargo en enero de 2007 para ausentarse durante tres semanas, sin embargo, según constancia de la Primera Secretaría, tiene casi 14 meses de no asistir al Parlamento, sin haber solicitado un nuevo permiso.