Dionisio Marenco ve competente a Eduardo Montealegre

El alcalde de Managua, Dionisio Marenco, considera que Eduardo Montealegre sería un buen alcalde para los managuas, y lo calificó de “competente” para lidiar con la administración de la comuna.



Lo anterior ocurrió durante la visita que el candidato liberal le hizo al alcalde Marenco, la tarde de ayer, cuando Montealegre tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades que se deben resolver en la capital.



En tanto, sobre el candidato del Frente Sandinista, Alexis Argüello, Marenco reiteró que “era bueno, pero que con un equipo de trabajo eficiente”.





Una buena iniciativa

Marenco considera que la reunión con un candidato es una buena iniciativa y dijo estar abierto a recibir a todos los candidatos, si así lo solicitan.



“Esto abona a un traspaso de gobierno sin problemas, en el que los managuas son los más beneficiados. De qué me sirve si Montealegre es favorecido por el voto popular; porque es liberal voy a empezar a destruir la comuna; así no hacemos nada, lo ideal es hacer un traspaso transparente”, dijo Marenco.



Montealegre considera que este tipo de actitudes ayudan a la institucionalidad del país y felicitó a Marenco por su buena gestión, a quien le devolvió el cumplido calificándola de excelente.



En su despacho el alcalde explicó que el tema prioritario de los managuas es el agua, y que de no resolverse destruiría la ciudad. Marenco ilustró a Montealegre sobre las razones de una veda que declaró en las zonas donde se construyen nuevas urbanizaciones con el fin de proteger el manto acuífero. Asimismo aseguró que se deben proteger los recursos que están sobre las zonas donde se deben construir nuevas vías.



De acuerdo con Marenco, el crecimiento de la ciudad debe ser hacia el norte, pero en pequeñas ciudadelas, para distraer la construcción en la cuenca sur.



“El objetivo es que se promueva el crecimiento hasta pegar con el Lago de Nicaragua, donde será la fuente del futuro”, dijo Marenco a Eduardo Montealegre, que lucía como un atento estudiante.





Sindicatos critican a la comuna

Antes de la reunión con el alcalde, los miembros de cuatro sindicatos independientes se reunieron con el candidato liberal Eduardo Montealegre, en un hotel capitalino, donde plantearon la necesidad de resolver el problema que ocasiona la existencia de muchos supernumerarios entre los trabajadores de la Alcaldía.



Según los sindicalistas, aparentemente hay trabajadores que están en cargos para los que no son capacitados.



Marenco negó que haya supernumerarios en la Alcaldía donde laboran un poco más de 4 mil trabajadores, pero reconoció que puede haber algunos casos en el que hay personas ocupando cargos que no corresponden con su capacidad.