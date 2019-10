Críticas son de abogados, no de Comisión de Justicia

Lic. Francisco Chamorro

Director

El Nuevo Diario

Estimado Francisco:



Con mucha preocupación leí en la edición de EL NUEVO DIARIO del 25 de abril, en la Primera Sección, Página 4ª, bajo el antetítulo “Advierte Comisión de Justicia de la AN”, y con el título “Nuevo Modelo Judicial atenta contra procesados”, una información escrita por el periodista Ary Pantoja, la que no coincide necesariamente con la verdad.



La información suministrada por el colega Pantoja tiene como fuente una carta enviada por el presidente de la Comisión de Justicia al Primer Secretario de la Asamblea Nacional, que fue manipulada para darle un cariz noticioso.



En ningún momento los miembros de la Comisión de Justicia, ni tampoco su presidente, en la carta en mención, aseveran las afirmaciones que presenta a los lectores el redactor de EL NUEVO DIARIO.



Según se lee en la nota periodística, la Comisión de Justicia advierte que a partir del nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial:

1) Se violentan los derechos constitucionales de los procesados (párrafo 3).



2) Se está inobservando el artículo 130 constitucional (párrafo 4).



3) No se observa el artículo 182 Cn (párrafo 5)

4) Se inobserva el artículo 141 (párrafo 6).



Las afirmaciones que el periodista hace aparecer como consideraciones o advertencias de los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional no existen como tal. La carta del presidente de la Comisión expresa que los Abogados argumentaron y exteriorizaron una serie de señalamientos, que son a los que hace referencia Ary Pantoja como propios de la Comisión.



Las señaladas, expresa el Presidente de la Comisión, son algunas disposiciones legales que argumentan los abogados litigantes, y sí muestran preocupación por eventuales roces constitucionales e inquietud que por la vía de hechos aparentemente se están reformando leyes.



Por tanto, no es cierto que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional haya advertido que el nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial --que se implementa en los juzgados de Nejapa--, atenta contra procesados, como sugiere el título y la nota de la información. A todas luces es obvio que el redactor se preocupó por brindar una información manipulada para que pudiera tener carácter noticioso, alejándose de la objetividad y el profesionalismo que siempre ha caracterizado a este rotativo.



Agradeciendo la atención que brindes a esta aclaración, me suscribo.





Atentamente



Edgar Solórzano

Director de Relaciones Públicas

Tribunal de Apelaciones de Managua