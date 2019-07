Sectarismo divide a trabajadores

El Partido Socialista Nicaragüense (PSN) junto a sus aliados, el MRS y el Movimiento por el Rescate del Sandinismo, criticaron a las organizaciones afines al gobierno, a las que calificaron de sectarias, por mantener divididas a las expresiones sindicales del país.



“Otra vez celebramos divididos, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo porque todos nos consideramos los líderes absolutos y no abrimos un diálogo para defendernos mutuamente, pero eso sólo nos pasa a nosotros, porque los burgueses se unen y se defienden entre ellos mismos”, dijo Rolando Velásquez, dirigente del Partido Socialista Nicaragüense, PSN.



Este primero de mayo el PSN celebró sin el histórico sindicalista Domingo Sánchez Salgado, mejor conocido como “Chagüitillo”, porque se encuentra enfermo.



Varios miembros del partido reivindicaron su condición de izquierda y la lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida. “Es que cualquier trabajador en el mundo es o debe ser de izquierda, de lo contrario estaría en contra de él mismo”, dijo Juan Ramón Chávez, del PSN de Rivas.





No es hora de descansar

La diputada del MRS Mónica Baltodano criticó al gobierno por celebrar un día antes y decirle a los trabajadores que fueran a descansar cuando hay tantas necesidades como para no librar luchas reivindicativas.



“El Primero de Mayo no es para descansar, es para reunirnos, llenarnos de energía y seguir en la lucha porque el sistema actual nos ofrece barbarie y la única salida es el socialismo”, dijo Baltodano.



La diputada aseguró que este gobierno sigue la línea de otros gobiernos neoliberales y ha aplastado a los trabajadores.





PSN aliado del MRS desde 2006

En tanto, el candidato del MRS para la Alcaldía de Managua, Enrique Sáenz, dijo que este año la celebración no podría ser de felicidad sino de rabia, por el aumento de la inflación y el estancamiento de los salarios.



El PSN es parte de la Alianza MRS desde 2006, cuando el ex alcalde de Managua Herty Lewites lanzó su candidatura a la presidencia. En esta ocasión el candidato a alcalde en el municipio de Rivas por la alianza MRS es del PSN.