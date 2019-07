“Ojalá no le hagan caso a Gustavo Porras”

El economista Néstor Avendaño rechazó ayer la creación del banco de los trabajadores con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INNS), porque se pondría en riesgo la garantía de pensiones de miles de asegurados.



“Yo me opuse a la creación de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) y me opongo a esta propuesta porque el propósito de cualquier gobierno debería ser el fortalecimiento de la seguridad social y al pasarlo a fondos privados se pone en riesgo la rentabilidad de los fondos”, dijo Avendaño.



Avendaño sugirió al gobierno promover la diversificación de los fondos financieros del INNS e inversión en bienes raíces, inversiones turísticas e infraestructura energética donde los riesgos se reducen al mínimo.



“Gustavo Porras se equivoca si cree que con la creación de un banco se está fortaleciendo al INNS, porque la única forma de reducir los riesgos es diversificar el portafolio de inversiones, ojalá que el presidente no le haga caso”, dijo Avendaño.



El economista Róger Cerda, por su parte, cree que hay que hacer un estudio a profundidad sobre las condiciones y reservas del INNS, y que cualquier inversión que se haga con dichos fondos sea consultada con los dueños, que son los asegurados.





“Hacen lo mismo”



Para Eliseo Núñez Morales, vocero del Movimiento Vamos con Eduardo, la propuesta de Porras no es más que un intento de hacer negocios con el dinero de los asegurados y dijo que es una muestra del doble discurso que manejan los dirigentes sindicales, porque ellos fueron los primeros en oponerse al manejo privado del dinero de las reservas.



“Yo les devuelvo sus argumentos y lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, porque esto sería privatizar el INNS, sólo que ahora estaría en manos de gente a la que no se les puede reclamar”, dijo Núñez Morales.



La diputada del MRS, Mónica Baltodano dijo que sería peligroso y habría que analizar bien, porque el fondo de los pensionados no puede estar sujetos a la inseguridad de una entidad bancaria.



“Se debe ser cuidadoso con las cotizaciones de los asegurados porque a un banco le puede ir mal o le puede ir bien y ese dinero es la única seguridad para responder a los jubilados o pensionados”, dijo Baltodano.



El diputado y secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, propuso el pasado 30 de abril en la celebración previa al Día de los Trabajadores, crear el Banco de los Trabajadores, cuyos fondos saldrían de las reservas del INNS. El objetivo es dar créditos a los trabajadores y obtener mayores ganancias para dichos fondos, justificó.