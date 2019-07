Dos bancadas ven con desconfianza propuesta del PLC

Las bancadas del MRS y del movimiento Vamos con Eduardo se opusieron ayer a la propuesta del PLC de cambiar la fecha de las elecciones en tres municipios de la RAAN para enero de 2009, apenas dos meses después de la fecha establecida en la Ley Electoral.



El PLC ha enviado señales y aparentemente coinciden con el Frente Sandinista en posponer las elecciones en una fecha en la que ambos se sientan cómodos. La propuesta es que el día de la toma de posesión de estos alcaldes sea la misma que en los demás municipios que realicen elecciones el próximo dos de noviembre.



También proponen que sea la Asamblea Nacional la que tome esa decisión para no crear precedentes y que el Consejo Supremo Electoral pueda en el futuro posponer elecciones.





Asamblea no puede elegir

La diputada Mónica Baltodano considera que ni siquiera la Asamblea Nacional debería arrogarse ese derecho porque si se acepta también crearía un precedente y podrían alargar el periodo de los diputados. Baltodano asegura que los únicos que pueden mover una fecha son diputados constituyentes.



“Ya no hay ninguna justificación para que se suspendan las elecciones porque si el FSLN ahora acepta que sea en enero te indica que es una vulgar patraña la que hicieron y que nunca el problema del huracán Félix fue el fundamento de la suspensión”, dijo Baltodano.



En tanto, el vocero del Movimiento Vamos con Eduardo, dijo que se mantenían firmes, pero si los costeños que piden elecciones están de acuerdo apoyarían el cambio de fecha. Sin embargo dejó claro que si es un arreglo entre Alemán y Ortega sería rechazado.



“Si es una salida del pacto no lo apoyaríamos, lo que parece es que el PLC quiere negociar en nombre de nosotros y eso no lo permitimos”, dijo Núñez Morales.



El cambio de fecha propuesto por el PLC será aprovechado para cambiar la fecha de las elecciones a nivel nacional del dos al nueve de noviembre mediante una reforma a la Ley Electoral.