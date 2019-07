Partidos pagarán por propaganda en Rivas

RIVAS



El alcalde de Rivas, René Martínez Somoza, siguió los pasos de su homólogo de San Juan del Sur, Eduardo Holmann, al prohibir la propaganda política en postes, paredes, árboles y mantas que están colgadas sobre las calles.



El 23 de abril, el alcalde de San Juan del Sur emitió una circular en la que prohibió a los partidos políticos hacer pintas y rótulos, por considerar que van contra la estética de la ciudad.



A diferencia de Holmann, Martínez está dispuesto a permitir que se instale propaganda de los candidatos pero siempre y cuando paguen a la municipalidad por ese beneficio.



“Tengo entendido que la campaña electoral inicia el 18 de septiembre, entonces hasta antes de ese día el que quiera anunciarse que pague, de lo contrario no vamos a permitir que la ciudad se desvirtúe, además, la alcaldía incurre en gastos y ésa es una manera de conseguir ingresos”, explicó.





Ex correligionario reacciona

Martínez Somoza anunció que partir del quince de mayo su alcaldía limpiará la ciudad, pero aseguró que con anticipación notificará dicha decisión a los partidos políticos que participarán en las elecciones. Agregó que actuará sin distingo de color partidiario.



No obstante, al candidato a alcalde de Rivas por ALN, José Ángel Granados, al parecer no le pareció la idea de su antiguo correligionario y criticó que “hasta hoy que estamos en un año electoral se le ocurre tomar ese tipo de medidas”.



En cuanto al cobro por derecho a instalar pintas, mantas y rótulos, Granados indicó que está de acuerdo con que se pague una tarifa, siempre y cuando sea aprobada por el concejo y no por el alcalde.