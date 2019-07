“La historia nos aprobará o maldecirá”

El Magistrado Sergio Cuarezma Terán, es un personaje atípico dentro del sistema de justicia. El jurista es académico e investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), del área penal de la Universidad de Valladolid, España y del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).



El doctor Cuaresma fue el invitado de la Sección Política y de elnuevodiario.com.ni, esta semana en el encuentro semanal "Más allá de la agenda diaria". En esta oportunidad responde a las inquietudes de nuestros ciberlectores de forma amplia y franca.



1. Dr. y Magistrado:

Que piensa usted del fallo de los 2 magistrados que entregaron los cayos en el Caribe a un extranjero. No me conteste diciendo que tiene que leer la sentencia para poder opinar o que no puede opinar porque el caso puede llegar donde usted. ¿Las islas en los mares y lagos son o no del Estado? Como quedan las isletas de Granada donde hasta funcionarios sandinistas, liberales y dueños de medios tienen isletas con escrituras. Puede el Estado sacarlos de las islas y disponer de ellas. Como han hecho para inscribir escrituras sobre la isla de Ometepe?



R: Hay muchas cosas que pasan en el país que igual que usted no comprendo por qué suceden o permitimos que sucedan. Por ejemplo, todo aquello que es dominio público no puede ni debe pasar a manos de particulares, hay que evitar el saqueo público. En todo caso la Administración central (que por cierto carece de una Ley que la regule) o bien las municipalidades o regiones autónomas tienen la atribución, conforme a la ley, de regular adecuadamente el tema, pero nunca cediendo el dominio que el Estado tiene a manos de particulares, sean o no nacionales.



2. Dr., Cuarezma, soy ex empleado de la empresa Administradora del Aeropuerto, desde hace dos años, esa empresa recurrió de amparo ante un juicio laboral ganado por mí. Esa es mi liquidación de años de trabajo. Es muy ingrato de parte del sistema judicial que después de tanto tiempo no hayan resuelto ese recurso, que hasta yo creo me favorece. Puede usted hacer algo para que me resuelvan ese caso. Actualmente estoy desempleado y esa empresa recurrió de amparo sólo para ver si me doy por vencido y acepto lo que ellos me quieren pagar.



R: Hay varios casos como el de usted, tomo nota de su queja y puede enviarme los datos de su caso al correo scuarezma@csj.gob.ni. y por la misma vía le informaré, en el marco de la ley. La Constitución Política dice que los servidores tenemos la obligación de escuchar y tratar de resolver los problemas de las personas, lamento que las “cosas de palacio caminen despacio” y le ocasionen perjuicio, trabajamos para corregirlas.



3. Dr. Cuarezma, esta es una oportunidad para que todas aquellas personas que nos preocupamos por Nicaragua solo quiero hacer dos preguntas:1) Dr. Cuarezma si ustedes están en igual condición para defender el Estado de derecho, por que el FSLN siempre los arrincona a la humillación. 2) Como Corte Suprema por qué no pasan una ordenanza a la Asamblea para que sean elegidos por el pueblo basados en una lista que pasen los partidos con la hoja de vida de cada uno de ustedes. Gracias......



R: Gracias por su pregunta. Todas las personas de alguna u otra manera responderemos por nuestros actos, no importa que tanto tiempo pase, pero lo haremos, la historia nos aprobará o maldecirá. Por ejemplo, el reto inmediato que tenemos (usted, él, aquel y yo) es prestigiar las instituciones y reencantar a la sociedad de que es posible tener instituciones, como la justicia, en la que podamos depositar la confianza sin temor a que intereses extraños bloqueen sus derechos. Sólo con instituciones profesionales y prestigiadas el país podrá progresar, tener buenas carreteras, calidad en la salud, en la educación y, por tanto, gozar de una calidad de vida digna a que todas y todos merecemos. En el caso de la ordenanza, la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para hacer lo que usted pide.



4. Magistrado. Buenos días. Sólo quiero saber su opinión. En los casos de despojos que ha hecho el Juez de Granada Róger Pérez es posible recuperar los bienes perdidos en el juzgado por actos de corrupción de dicho Juez o el despojante que se apoyó en el juez corrupto puede argumentar que mi caso ya es Juzgado y no puede reabrirse? En mi caso el corrupto juez ordenó a la secretaria también corrupta que pusiera que no dio con la casa que señalé para que me enviaran los papeles de notificación y resulta que se me notificó en el pizarrón de avisos donde hay miles de cedula judicial pegadas. Esa fue una jugada sucia porque la casa que señalé existe y siempre hay personas en la casa. Mi abogado me dice que no hay nada qué hacer más que quejarme a la Corte Suprema, pero con esa queja puedo recuperar mi casa que ya fue subastada a favor de una usura financiera? Gracias por sus consejos.



R: Pienso que si un judicial ha cometido un hecho fraudulento y logra demostrarse y con la resolución lesiona un derecho a usted o a otra, el acto es nulo, pudiendo por tanto, ejercer la acción respectiva para reestablecer sus derechos y garantías. Todo es posible, siempre que lo hagamos en el marco de la ley, no se desanime y exija sus derechos, ya sabe, como dijo un autor, para que el mal triunfe, sólo basta que las personas buenas como usted, no hagan nada. Le invito a seguir reclamando, es un derecho, no una dádiva o regalo.



5. ¿ No les da pena que dos tipos tan bajos como lo son Daniel y Arnoldo, los manipulen como manipular marionetas? ¿Que dicen sus hijos cuando lo ven a la cara, al saber que Ud. es participe de una de las instituciones más corruptas en Nicaragua? ¿Como la historia los va a catalogar en 20 años?



R: Vergüenza me daría que habiéndome ofrecido la oportunidad de estar en la Corte Suprema de Justicia para luchar desde dentro y promover cambios, hubiera esquivado cómodamente la responsabilidad y no hubiera aceptado. Pensé que me iba a dar ánimos para continuar el trabajo que, como toda carga pública es pesada, pero con la de mis hijos me basta.



6. Sr. Cuarezma, no dudo que usted tenga capacidad para el puesto de magistrado, pero realmente lo que se percibe es que no tiene carácter y fuerza para darle el valor, respeto y dignidad a la honorable Corte Suprema de Justicia, así como los otros magistrados ocupan los puestos, como cualquier mercader vendiendo su producto al mejor postor o para beneficiar a su patrones. Realmente la justicia no es para los justos sino para los corruptos mismos que le dieron ese puesto como magistrado a usted y a muchos en el sistema judicial de mi pobre Nicaragua.



R: Marie Curie (1867-1934) física francesa que junto a su esposo Pierre, premiados con el Nóbel, que descubrieron conjuntamente los elementos químicos radio y polonio, una vez expresó que le “enseñaron que el camino del progreso no es rápido ni fácil”. Nicaragua literalmente está en proceso de construcción, las institución que tenemos es producto de lo que de alguna u otra manera todas y todos hemos hecho, me resisto a creer que no tiene el suficiente ánimo para luchar, trabajar y “estar” presente en esta etapa de nuestra historia, difícil, pero llena de retos para construir a futuro instituciones mejores y dejar la esperanza que seremos mejor. Todos los días le pido a Dios que me dé sabiduría para hacer las cosas correctamente y no caer en el suicidio de la desesperanza y la mediocridad, todo lo que hago, lo realizo con visión de largo plazo, estoy claro que no veré muchas cosas, suficiente que las generaciones que vienen detrás gocen de lo que usted y yo no lo hemos hecho, de un país mejor.



7. Sr. Cuarezma ya que de Magistrado se tiene que ganar ese título por respeto al pueblo de Nicaragua, cree usted que realmente tenemos una Corte Suprema de Justicia, y si es para interpretar leyes, porque permiten que grupos como los CPC tengan un rango distinto a cualquier otra organización o grupo en el país, me podría explicar que diferencia hacen para que esta organización reciba fondos, y otras prebendas del erario nacional ?



R: La sentencia que la Corte Plena emitió el diez de enero del 2008, declara que los CPC son organizaciones de participación social y que tienen prohibido administrar fondos del Estado. Hay grupos sociales que trabajan todo el día para hacer cosas, actividades sociales o políticas, pero lo hacen, agraden o no, la pregunta en todo caso sería ¿qué hace el resto de la sociedad, no se organiza y se lamenta todo el día? Hay actitudes que me recuerdan, parafraseando a Honoré Balzac (1799-1850), escritor francés de novelas clásicas, que “no existe cosa tal como un gran talento sin una gran fuerza de voluntad”.



8. Magistrado Cuarezma: En reportaje de END se denunciaron muchísimos casos del Juez de Granada Licenciado Róger Pérez, así como del juez de Tipitapa, si ya están 8 votos para destituirlos por qué su voto no es el número 9, o es que está esperando alguna señal para hacerlo? Tiene usted total independencia para tomar decisiones o espera los lineamientos del partido? Usted anunció que iba a destapar la olla de la Corte Suprema. Será cuando escupa la lora? Por favor conteste con claridad si es que puede hacerlo. No use lenguaje dual. Si a como dice es mejor luchar desde adentro, que espera para hacerlo? Hasta el momento solo se le oye usar frases bonitas y comprensibles solo para ciertas élites. Vamos Dr. Cuarezma, demuestre de qué fibra está usted hecho.



R: Estoy esperando la recomendación del Consejo Nacional de la Administración, único autorizado por ley para recomendar la destitución de un judicial, no dude que, una vez evacuado el dictamen del Consejo a la Corte Plena, tomaré la decisión que la ley manda. Comprendo su impaciencia y que no conciba que haya personas que puedan tomar criterio por sí mismo, pero sí las hay, otra cosa es que actúen con prudencia. La prudencia no es cobardía, es la suma “de la experiencia y el coraje”, como me decía un buen amigo.

9. Sr. Magistrado Sergio Cuarezma Terán, sabido es por toda la nación que la Corte Suprema de Justicia bien puede ser llamada la Corte de la Corrupción o, la Corte de la Injusticia. Mi pregunta es la siguiente: Usted en sus hombros, carga la ley de la tierra. Que conflictos de moralidad e integridad hay en su alma cuando usted mira toda esa injusticia que proviene de esa institución que usted representa?



R: Como he dicho en otra oportunidad, tengo más de 20 años de estudiar e investigar científicamente la justicia, hemos logrado demostrar empíricamente que hay avances positivos, pero que hay otros puntos pendientes, como la independencia de los judiciales y que la política no se judicialice. En todo juicio hay quien gana y pierde, nadie queda satisfecho, el conflicto moral que tendría en todo caso es que sabiendo que se está cometiendo un acto de injusticia me quedé de brazos cruzados. Hace tres años interpuse un recurso de inconstitucionalidad contra el Código procesal penal que viola los derechos de las personas, especialmente de las clases empobrecidas y marginadas, y me siento desolado ver que de forma acrítica actualmente se está rechazando con 15 firmas, y que no habrá oportunidad de corregir estos errores, ruego que revaloren y hagan una relectura para reorientar su posición al respeto a los derechos humanos.



10. Dr. Cuarezma (no siento correcto decirle Honorable Magistrado); considera usted, que la renovación o renuncia de los miembros de la Corte del Gobierno de Justicia (no Corte Suprema de Justicia), seria un acto de patriotismo para que lleguen nuevos elementos que fuesen electos popularmente y le regresen el término "Honorable", a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, o cree que favorecen más al país quedándose vergonzosamente en sus puestos.



R: “No se incomode en llamarme Honorable porque la Honra se le supone a cualquiera. Soy un servidor público que usted paga. El día que me crea “Supremo” en cuanto a Magistrado, ese día renuncio.” No sería malo que los magistrados fueran nombrados popularmente, o por sorteo, o por popularidad, o por apariencia de “honorabilidad” o su habilidad en el surf (no para el baile propio del año 1960, sino en el sentido de “mantenerse en equilibrio encima de una tabla especial que se desplaza sobre la cresta de las olas”), el método no me quita el sueño, apuesto por la actitud de las personas. El hecho de que sea su amigo, por ejemplo, no me obliga que en un juicio deba favorecerle, porque el fallo dependerá de mi actitud, de la actitud de respetar la ley y no quedar bien con el amigo. Le pregunto ¿Qué gana el país que renuncie? ¿Acaso la lucha no se puede hacer desde dentro? ¿Dígame qué hacer, me quedo en las graderías viendo los toros de largo, o me fajo en la arena sorteando los cuernos del destino?



11. Usted tiene cara de gente decente, pero después de muchos años viéndolo actuar creo que debería hacer una reflexión si es mejor heredar a sus hijos un nombre limpio de gente honrada honesta o venderse a su patrón que le ordene procesar decisiones en contra el pueblo, ya que usted trabaja para satisfacción de un caudillo inmoral y no para el pueblo que le paga su sueldo.



R: Mi patrón es el pueblo nicaragüense, debo obediencia a la Constitución Política y a la ley, y la dignidad no se improvisa, se construye desde la cuna. Personas como usted y amigos me han hecho la pregunta de porqué acepté ingresar en una institución con poca credibilidad como el Poder judicial. La respuesta es sencilla, me dieron la oportunidad de hacer algo, y no puedo esquivarla, como dijo Robert Louis Steveson, ensayista y poeta escoses del siglo XIX, “no hay sitio en el mundo para los cobardes”. De alguna u otra manera debemos estar dispuesto a luchar o sufrir por algo en lo que crees, y “ no somos menos o más nobles porque no redoblen los tambores cuando partes diariamente a tu campo de batalla, ni grita al verte el gentío cuando regresas de tu victoria o de tu derrota de cada jornada”, como decía el poeta.



12. Estimado Dr. Es correcto que la CSJ y nuestros diputados aprueben una ley antifraude de Energía, institucionalizando el robo en todos aquellos que roben menos de 500 KW, la acción de robar es tomar el mal ajeno, decía mi abuela, ladrón es hasta el que se copia de la tarea del otro. Para mí es un acto terrorista corromper la Constitución de la República con este tipo de leyes para proteger una transnacional.



R: La CSJ no aprueba ninguna ley, en todo caso solo conocemos de su constitucionalidad si se recurre, por ello siento no responderte.



13. Buenas Tardes Sergio, usted relativamente es joven a la par del resto de magistrados de C.S.J que ya de hecho pasan los 50 años y algunos andan en más de 60, hago este señalamiento porque quiero dirigir mi pregunta en el sentido siguiente: ¿Por qué habiendo tanto joven (entre 35 y 45 años) en Nicaragua y con mucho talento y sin estar quemados, todos ustedes los magistrados por honor a Nicaragua no ponen su renuncia y le limpian la cara a ese poder del estado que esta tan desgastado y entredicho (todos ustedes están señalados que han sido bendecidos por los 2 caudillos de este país según su partido), Ya que nadie se ha ganado decentemente el puesto que ostentan? y para muestras le señalo a la señora Méndez que llegó como carreta en bajada a ser magistrada y se dice que usted obtuvo el puesto de magistrado por que su esposa le dio a Alemán parte de su libertad y digo parte por que Alemán no puede salir del País porque esta circulado.



R: Me propuso el PLC y en elección secreta compitiendo con dos colegas de alto prestigio gane en votación secreta, en el seno de dicho partido; después fui electo constitucionalmente por 65 votos a favor y ninguno en contra, la cantidad de votos representa algo así como un millón y medio de votantes, entre los cuales, quizás va su voto, es decir, la población que eligió a los diputados me eligió a mi, en este sentido, soy producto del sufragio secreto y directo.



14. Porqué si son electos por el pueblo se mueven con los intereses del partido que los puso en la institución, esto causa inestabilidad en la Corte y deficiencia en el poder judicial, cuál sería la solución Dr. Cuarezma?



R: Actitud. Todo depende de la actitud de la persona, como he dicho. Si quieres ser puntual en tus reuniones, lo serás; si quieres ser bueno en tus estudios o trabajo, lo serás, así pasa con la independencia, si quieres ser independiente, lo serás. Y recuerde, en democracia, los intereses del partido son los intereses de la población que le vota.



15. La libertad de prensa comienza por publicar las diversas opiniones. Doctor Cuarezma, usted y su esposa fueron puestos producto del pacto Alemán Ortega, cual es su comentario con relación a libertad del asesino del periodista Carlos Guadamuz, Es la Corte Suprema de Justicia confiable cuando un magistrado se roba seiscientos mil dólares. Gracias



R: La ley penitenciaria establece una serie de derechos a las personas privadas de libertad, si cumplen los requisitos, tienen el derecho a gozar del mismo, sea quien sea; si para usted la ley es permisiva o complaciente y no está de acuerdo, puede promover a través de la ley de participación ciudadana con cinco mil firmas su reforma y regular mejor tal situación, mientras, no queda de otra que respetar la ley. En el otro aspecto, la comisión de un supuesto delito, es responsabilidad del que supuestamente delinque y no de su familia, barrio, país o de la institución a la que pertenece.



16. Magistrado Cuarezma: Usted es de una familia prominente y con muy buena posición. Tiene su capital y tiene un buen salario, usted no necesita de los millones del ex presidente Alemán, entonces por qué no se independiza de él? Haría un mejor papel si actúa conforme a la Ley y no conforme a los mandados de otra persona, no cree usted?



R: Si Ud. parte de la premisa que soy “un mandado” poco puedo hacer para convencerle de lo contrario sino es con el seguimiento de mi trabajo por su parte y por la mía ejercer mi trabajo conforme a la Ley. Hay una sentencia africana propia de los ndebele, etnia surafricana, que dice, Zidele Amathambo, es decir, “Abandónate, hasta tus propios huesos”, o sea, ¡Aventúrate! Eso es lo que hago a diario, con la Constitución Política y la ley en la mano, trato de hacer lo que creo que es justo, con prudencia, sólo atreviéndome hacer cosas, puedo equivocarme o fallar.



17. No se si lo querrás publicar o no.. Pero es importante cuestionar la independencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la instancia que puede cambiar muchas cosas en el país. Y si no publicas las preguntas, aunque parezcan ofensivas, que se hacen referente a la independencia de la instancia de nada sirve el foro. El foro es para encontrar una salida a todo este desorden en que nos ha metido el pacto y todos sus actores, entonces porque no ser directos para hacer las preguntas. Honorable Magistrado Cuarezma porque usted como Magistrado tiene una tendencia a ver la ley dentro de un marco partidario o siguiendo las instrucciones de alguien que esta fuera de ley rompiendo así el marco jurídico que debe prevalecer en un estado de derecho? Honorable Magistrado Cuarezma usted entiende que el poder judicial es un poder independiente, porque usted y los demás magistrados han hecho de la Corte Suprema de Justicia un organismo viciado que esta al servicio de interese partidarios que no hacen ningún bien a Nicaragua? Usted puede pasar como prócer a la historia de Nicaragua o como algún que no tuvo relevancia, eso esta en sus manos.



R: El 28 de marzo pasado apenas a cabo de cumplir un año de ser funcionario del poder, magistrado. Mi trabajo es aplicar la ley, puedo o no equivocarme en su aplicación, pero puede estar tranquilo respecto a que la aplico en base a mis conocimientos, las instrucciones que me guían son la Constitución Política, la ley y la prudencia.



20. Estimado Doctor Cuarezma una de los temas importantes para el poder judicial es la carrera judicial, que nivel de prioridad tiene este tema para los magistrados de este supremo tribunal en virtud de mejorar la imagen que se tienen ante los organismos no gubernamentales y promover la reglamentación de esta ley.



R: Su pregunta es un oasis en el desierto, gracias. Hace poco le decía a unos periodistas que hecho de menos el debate ideológico en el país, en el sentido, por ejemplo, sobre qué sistema de gobierno debemos tener, presidencialista o parlamentarista, también en el Poder Judicial, respecto qué nivel de independencia tiene dicho Poder y cómo debe mejorar, debate sobre aspectos de seguridad jurídica, garantías, no tener temor a la crítica y no complacer la opinión pública cuidando no condenar a inocentes, no aplicando leyes brutales y discriminadoras, en fin, debates de contenido. Por ejemplo, en la Sala Penal hemos, después de un año de confrontar ideas, hemos logrado emitir tres sentencias que declaran no-culpables a mujeres que habían sido condenadas a cinco años o más de prisión por delitos de drogas, en base al principio de lesividad, es decir, que el hecho que habían cometido no había lesionado significativamente el bien jurídico tutelado. Estas cosas son a las que me refiero, debates ideológicos sobre la aplicación del sistema y de la ley.



Para su información, estamos a punto de suscribir el Reglamento de la Ley de Carrera Judicial, en ella he puesto todas mis energías para garantizar que el judicial goce de independencia interna, que no sea objeto de traslados de un lado para otro sin su consentimiento, de aprobarse hemos ganado una oportunidad para el país, muchos colegas están de acuerdo con esta posición, estoy seguro que lo lograremos, sino continuaremos atreviéndonos hasta que lo logremos.



21. Honorable Dr. Cuaresma:

Hace unos años atrás, en una edición de El Nuevo Diario usted habla acerca de la inembargabilidad de los bienes del estado, sin embargo hay jueces que dicen que mediante una comunicación de la corte de 1984 se les envió un listado de bienes que son embargables aun siendo del estado o de las Alcaldías. En este sentido quisiera que me aclarara y abordara el tema en cuestión, ya que a la Alcaldía de Masatepe se le embargaron dos motocicletas en un juicio ya que según el juez son bienes particulares de la municipalidad y por lo tanto pueden ser embargados pues no son públicos. (Arto.42 ley 40)



R: Todo bien que goza de naturaleza pública no puede embargarse; también ningún acuerdo o disposición de ninguna institución está por encima de la ley, en este caso la ley tiene vigencia y lo dicho por ella tiene validez, que los municipios recurran ante las instancias judiciales respectivas para hacer valer este derecho.



22. Hola Magistrado tengo dos preguntas para usted con el respeto que todavía se merece y afirmo ésto porque son pocos los magistrados que gozan del respeto de los ciudadanos nicaragüenses.



1.-) ¿Aunque escucho mucho al señor Arnoldo Alemán hablar bien de usted, me pregunto si siempre usted ejercerá justicia con su propia conciencia y apegado a derecho y no por señas de Alemán por haberle dado su venia.



R: Mi posición de funcionario es para servir igual a todos. Mis actuaciones provienen de la Constitución Política y la ley, pero fundamentalmente de los intereses supremos de la Nación.



2.-) ¿ Por qué en el momento que recibió la amenaza de sus colegas frentistas dentro de la CSJ no lo denunció, le sugiero no hagas denuncias extemporáneas más cuando son amenazas de muerte porque no le podría dar tiempo?



R: El tipo de trabajo en el que estoy es complejo, pero todo un desafío. Tienes que consensuar, conciliar y llevar la fiesta en paz si deseas lograr o aportar algo; también estás sometido o te someten a presiones fuertes, tienes que tener calma y prudencia. No hice ninguna denuncia de amenaza de muerte, sólo le comente a los periodistas cómo era en algún sector minoritario, el estilo de trabajo cuando éste pierde la razón, estos riesgos son parte de mi salario.