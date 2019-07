Contras dan voto de confianza a Daniel Ortega

La amenaza de recrudecer la protesta en la Carretera Panamericana Norte y romper la alianza con la Convergencia Nacional surtió efecto para los miembros de la Resistencia Nicaragüense, pues ayer llegaron a acuerdos con el Procurador General de Justicia, Hernán Estrada. Entre los puntos consensuados está que la próxima semana serán atendidos por el presidente Daniel Ortega.



La diputada Elia María Galeano, “Comandante Chaparra”, dijo que decidieron darle “otro voto de confianza” al mandatario, razón por la cual los tranques que habían en el empalme de San Benito fueron suspendidos ayer mismo.



“El plantón se levanta porque también el nueve de mayo, a la seis de la tarde tenemos la reunión con el Presidente de la República, donde vamos a ver no sólo la problemática de la propiedad, sino otros temas más de interés de la organización en representación y defensa de los desmovilizados afiliados a la Asociación de la Resistencia Nicaragüense, (Arnic)”, expresó.





Siguen aliados

También declaró que la alianza con la Convergencia Nacional se mantiene.



“Seguimos siendo aliados, llevamos además varios candidatos a alcaldes, vicealcaldes, concejales, llevamos un total de 35 candidatos a nivel nacional y seguimos de frente en la alianza, dándole un voto de confianza más al Presidente”, agregó.



Galeano explicó que la decisión se tomó después de una reunión que sostuvieron la mañana de ayer con el procurador Hernán Estrada, quien el jueves había suspendido abruptamente las negociaciones, lo que provocó que los miembros de la Resistencia anunciaran más tranques y la ruptura de la alianza con la Convergencia.



“Hoy (ayer) llegamos a un acuerdo de que a partir del lunes el procurador empieza por el caso de La Palmerita y El Bonete, en Chinandega, donde existen 18 títulos que de la noche a la mañana aparecieron en otras manos razón por la cual puede haber muertos en estas fincas”, indicó Galeano.





Paso a paso en las gestiones

También acordaron delegar a un miembro de la junta directiva de Arnic para que esté tiempo completo en la Procuraduría y controle las inspecciones que se realizarán en las propiedades en conflicto.



“Y en los casos que están en juicio, el procurador me acompañará a la Corte y si no resuelven, el próximo plantón será en la CSJ”, manifestó.



Galeano hizo estos anuncios en los plantones que habían en la Carretera

Panamericana Norte, adonde llegaron ayer miembros de la Resistencia procedentes de Waslala para denunciar a algunos funcionarios de gobierno,

entre ellos el procurador de Matagalpa, Léster Montenegro.



Igual, descalificaron a los ex intendentes de la zona Carlos Chávez y César Altamirano.



Estos funcionarios son señalados de querer despojar de sus tierras a algunos miembros de la Resistencia que tienen de habitarla más de 30 años. Entre ellos, colaboradores y correos durante el conflicto bélico de los años 80.