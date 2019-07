Alcaldes PLC incómodos con aliados

La presidenta de la Asociación de Alcaldes Patrióticos (Asalpat), Lillyam Suárez, dijo que hay quienes quieren adueñarse del PLC en estas elecciones, por lo que pidió a los miembros de dicha asociación estar atentos para, según ella, preservar el liberalismo de quienes lo han atacado en el pasado.



“Hay resentidos que se separan para fortalecer al comunismo y también líderes que se quieren adueñar de nuestro partido, son hermanos que dicen ser liberales pero que han dividido el voto y por eso es que estamos en esta lamentable situación de haber perdido las elecciones”, dijo Suárez en clara alusión a Eduardo Montealegre y sus allegados.





“Soy el jefe y hay que tragarse sapos”



Alemán se sumó a las afirmaciones de la presidenta de Asalpat, pero abogó por la unidad de los liberales, pese a que hay serias diferencias entre diversos grupos. “En ocasiones anteriores nos hemos tragado sapos, porqué no hacerlo ahora y decirle a otras fuerzas que se unieran en la casilla uno”, dijo Alemán en referencia al Movimiento vamos con Eduardo.



El caudillo liberal vitoreado por menos de la mitad de los alcaldes liberales hizo alarde de su jocosidad y dijo que en elecciones pasadas los liberales perdieron los comicios por estar sin jefe.



“En el 2004 y 2006 perdimos porque no estaba el manager, pero ahora que puede recorrer todo el país-golpeándose el pecho- no les digo, les exijo que se unan para ganar las elecciones en noviembre próximo”, dijo Alemán.





Marginados por el gobierno



Lillyam Suárez, presidenta de Asalpat, lamentó que las 58 alcaldías liberales han sido marginadas por el gobierno, con el que nunca han logrado conversar. También denunció que en los ministerios se les ha cerrado las puertas ante cualquier gestión por parte de los ediles rojos.



“El gobierno debe ser de todos no para un sólo partido, gracias a Dios los alcaldes anteriores lucharon para lograr las transferencias municipales, de lo contrario estuviéramos muy mal”, dijo Suárez