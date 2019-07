Todo huele a pacto

El caudillo liberal Arnoldo Alemán se enrumba hacia una negociación con el Frente Sandinista en torno a la suspensión de las elecciones en tres municipios de la RAAN. Al parecer sólo “consultará” con las otras fuerzas, para llegar a un acuerdo.



En una reunión de alcaldes liberales a la que apenas asistieron 20 de los 58 ediles del PLC, Alemán, sin tapujos, dijo que “en política hay un principio romano que dice “dou des”, que significa doy para que des, en política se debe negociar, dialogar”, aseguró.



También dejó claro que cualquier actuación en torno a las elecciones debe ser en la Asamblea Nacional y agregó que por consiguiente podría venirse un conflicto de poderes que no le conviene al país, razón por la cual justifica la negociación con el partido de gobierno.



Las afirmaciones de Alemán coinciden con las de la diputada sandinista Alba Palacios, quien en días pasados aseguró que el conflicto es político y por esa vía es que se debe resolver.



El fondo de la negociación



La negociación sobre las elecciones tendría su fin con una reforma electoral antes del dos de noviembre próximo, lo que está por verse es qué aspectos se negociarán aprovechando que se juntarán más de 56 votos, en una mayoría calificada para hacer reformas a la constitución.



En ese posible trueque no dejó claro qué recibirá por el cambio de fecha de las elecciones en la RAAN y aunque dejó entrever que sería el cambio de fecha del dos al nueve de noviembre, no es tan realista, no trae beneficios para Alemán o el PLC.



Sin embargo, en los próximos meses de junio y noviembre se vence el plazo a varios magistrados sandinista y liberales por lo que también podría ser parte del combo de las negociaciones de Alemán con Ortega.



Todavía se piensa en toda la RAAN



Alemán aseguró que en la reunión de la bancada que él presidió se hicieron dos propuestas en torno a las elecciones de la RAAN. Una de ellas es hacer las elecciones de los tres municipios en conflicto en enero de 2009, de tal forma que tomen posesión igual que los demás alcaldes que hayan hecho elecciones en noviembre de este año.



La otra propuesta es similar, pero la suspensión sería en los ocho municipios de la RAAN, según Alemán, para evitar que el Frente Sandinista mueva electores de un municipio a otro. Ambas propuestas cuentan con el respaldo de los 25 diputados de la bancada del PLC.