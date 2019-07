Mundo Jarquín demanda transparencia con fondos Alba

El coordinador de la Alianza Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Edmundo (Mundo) Jarquín, cuestionó el manejo de los fondos de la ayuda venezolana e interpeló al presidente Daniel Ortega a que los ejecute con transparencia.



Según Jarquín las justificaciones de Ortega son falsas, porque pone ejemplos de algunos beneficios que gozaban los nicaragüenses incluso en el período del ex presidente Enrique Bolaños.



“Ortega dijo que la ayuda venezolana está en las calles para el pueblo y la tarifa subsidiada del transporte urbano colectivo de Managua. Él cree que los nicaragüenses no tenemos memoria porque el subsidio está desde Bolaños y entonces no había ayuda venezolana”, dijo Jarquín.



El político propuso que esa ayuda sea trasferida a rubros que afectan más a la población e intentar disminuir el precio de la gasolina, el gas de cocina y el kerosene.





Mienten con comercio justo

Jarquín dijo que no existe comercio justo más que en el discurso, porque si así fuese el gobierno de Chávez debería pagar cuatro veces del valor por el que adquiere los frijoles y la carne que se exporta hacia Venezuela.



Pese a ello, el gobierno han dicho que la ventaja del comercio con Venezuela es que se tiene un 50 por ciento de crédito en la compra del combustible con tasas de interés muy bajas.



En base a ese argumento, Jarquín interpeló a Ortega para que rinda cuentas de ese financiamiento, porque además de una deuda, según Jarquín, es un impuesto que pagan los nicaragüenses al comprar todo tipo de productos con altos precios empujados por el precio del petróleo.



El análisis realizado por Jarquín se dará a conocer todos los sábados de seis y 45 minutos a siete en punto en el programa Pulso de la Semana, que se transmite en Radio Corporación.



Finalmente criticó el discurso del presidente Ortega por no hacer alusión a los problemas de los trabajadores, quien se centró en atacar a sus oponentes con descalificativos que no abonan en nada a la gobernabilidad del país.