UDC llama a diálogo y a resolver crisis

El diputado demócrata cristiano, Agustín Jarquín Anaya, llamó ayer a todas las fuerzas parlamentarias a abrirse al diálogo político para resolver la posposición de las elecciones municipales en tres municipios del Atlántico.



Jarquín recordó que la iniciativa de posponer los comicios en Waspam, Prinzapolka y Bilwi no vino del presidente Daniel Ortega, sino de autoridades locales del Atlántico Norte, apoyadas por Yatama, el PLC y el FSLN.



El legislador de la Unión Demócrata Cristiana, UDC, llamó a buscar una solución al impasse legislativo y a tomar una decisión para resolver este problema electoral.



“La iniciativa del PLC de aprobar en la Asamblea Nacional (con al menos la mayoría calificada de 56 votos) la postergación de las elecciones: “para el 9 noviembre las elecciones de 147 municipios, con el fin que no coincida con el día de difuntos, y para el 9 de enero de 2009 las elecciones de los municipios RAAN, conforme un programa de cumplimiento de necesidades, que prepare el CSE”, es una decisión razonable que se debiera conocer esta semana. Creo que todas las Bancadas deberían de aprobar esta iniciativa”, afirmó Jarquín.





UDC respalda posición

En un comunicado oficial, la UDC sostuvo que “la publicitada crisis sobre las elecciones en esos tres municipios puede y debe resolverse en el breve plazo, con el consenso de las fuerzas políticas: La postergación de las elecciones por causa del Huracán Félix fue una iniciativa planteada desde el 13 de noviembre por el Partido Yatama, que fue respaldada por el Consejo Regional RAAN de forma unánime el pasado 8 de enero. Los argumentos de esta iniciativa debiera conocerlos la Asamblea Nacional --como lo estableció la citada resolución del Consejo Regional--, para dar conclusión a esta querella y que no se siga atrasando la aprobación de préstamos y leyes que son urgentes para los ciudadanos y para el país”.



Jarquín respalda plenamente este planteamiento y aclaró que aunque el CSE tiene potestad para evaluar la posibilidad de llevar a cabo los comicios, es la Asamblea Nacional el único poder del Estado facultado para cambiar la fecha del sufragio.



“El debate sobre la autonomía es un tema que concierne a todos los nicaragüenses. Muchos líderes de las comunidades étnicas del caribe de Nicaragua señalan que sus gobiernos autonómicos están dominados por mestizos y no por personeros de las minorías étnicas. En el corazón de este debate está la titularidad de los gobiernos autónomos así como la distribución de tierras. Además en materia de tierra cabe preguntarse cómo manejar la situación en la que el 5 % de la población del país aparece como dueña de la mitad del territorio nacional”, puntualizó la UDC.



Jarquín también saludó como positivo el encuentro que sostendrá el presidente Daniel Ortega y el grupo de ex contras liderados por la diputada Elia María Galeano, en aras de encontrar soluciones al problema de la propiedad.