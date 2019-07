Amarre pesa más que alianza

La dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, confirmó tácitamente la existencia de un “amarre” con el Frente Sandinista para lograr la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.



Ayer, tanto el presidente honorario del partido, Arnoldo Alemán, como el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, dejaron muy claro que sin los votos del FSLN en la Asamblea Nacional es imposible la elección de los magistrados, por lo que tampoco descartaron una repartición de los cargos de forma equitativa con el partido de gobierno.



A propósito de los ataques de Enrique Quiñónez contra la dirigencia del PLC por el pacto con el FSLN, Rodríguez le recordó a su correligionario que no cualquier estudiante de primero o segundo grado sabe sumar, y que sencillamente en la Asamblea Nacional sólo hay que sumar los votos de las dos grandes fuerzas políticas para saber con quién hay que negociar la elección de magistrados.



Podrían hablar con Montealegre

La posición de Rodríguez fue respaldada por el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, quien, además, no descartó una posible negociación tripartita que incluya al Movimiento Vamos con Eduardo.



Tanto Rodríguez como Alemán fueron tajantes al coincidir en que “sin los votos del Frente Sandinista, simplemente no hay elección de magistrados”.



Negociación va

Conforme con la Constitución Política, se requieren 56 votos de los legisladores para nombrar magistrados, y para Rodríguez esto significa que habrá una negociación con el FSLN, incluso, para repartirse igualitariamente los cargos.



“El sector democrático no tenemos los 56 votos, así que si no se tienen los 56 (votos) tenemos que ir a hablar con ellos (los diputados del FSLN), y quienes te van a dar esos votos que faltan, no te los dan por amor”, expresó Rodríguez, en clara alusión a que obligatoriamente el PLC y el FSLN se repartirán por igual las magistraturas.





Acusaciones de pactos

El PLC acusó a sus aliados electorales del Movimiento Vamos con Eduardo de pactar con el Frente Sandinista para lograr la elección de autoridades en la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS.



Según el vocero del PLC, Leonel Téller, los cinco concejales de la bancada de Vamos con Eduardo en la RAAS votaron en contra de su propio candidato a la segunda secretaría, Eusebio Mejía, y votaron a favor del secretario político del FSLN, César Quinto.



Téller recordó a sus aliados electorales que los dos candidatos del PLC declinaron sus postulaciones al cargo para cederlo al aspirante de Vamos con Eduardo, y finalmente los cinco concejales de este movimiento terminaron votando a favor del candidato del Frente Sandinista.