“Decisión no me quita el sueño”

El Comité Ejecutivo Nacional, CEN, máxima autoridad del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, decidió ayer sustituir “temporalmente” al secretario de la Juventud del partido, Enrique Quiñónez Tuckler, y en su lugar nombró a Erick Mejía.



Los miembros del CEN consideraron que las “múltiples ocupaciones” del diputado Quiñónez, atendiendo su candidatura a vicealcalde de Managua, no le permiten ejercer sus funciones como secretario de la Juventud, sin embargo, no definieron el período en que Quiñónez será sustituido por Mejía en el cargo partidario.



“No le quita el sueño”



Quiñónez, por su parte, dijo que la decisión del CEN “no le quitaría el sueño”, pues él voluntariamente ha dejado el cargo. “Siento que aprovecho más el tiempo en el programa de radio”, expresó cuando fue consultado.



La decisión del CEN coincide con las últimas acusaciones que Quiñónez hizo a través de su radioemisora en torno a que las autoridades del PLC hicieron un nuevo pacto con el partido de gobierno, el Frente Sandinista, con el fin de “repartirse” las magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, próximas a quedar vacantes.



Un mejor jugador

A juicio de Quiñónez, también diputado, en el juego entre el PLC y el Frente Sandinista siempre sale ganando el último partido, por eso “hay que cambiar el juego o al jugador”.



Quiñónez es del criterio que el PLC no puede “ceder” más espacios de poder al Frente Sandinista, y ello pasa por dividirse los cargos en el Poder Judicial. No obstante, el jefe de la bancada del PLC en el Poder Legislativo, Maximino Rodríguez, le recordó a su correligionario que sin los votos del Frente Sandinista no se podrá nombrar a los magistrados de la Corte Suprema.



Conforme con la Constitución Política, el Poder Legislativo requiere de 56 votos para nombrar a los magistrados, votos con los que la oposición no cuenta.



Discrepancias

internas en lo fino

Pese a la cautela de la dirigencia del PLC sobre la “sustitución temporal”, las discrepancias internas en el partido se hicieron evidentes, sobre todo porque el jefe de bancada, Maximino Rodríguez, criticó la actitud de Quiñónez de ausentarse de las reuniones del CEN y atacar a las máximas autoridades del partido.



(Con la colaboración de Matilde Córdoba)