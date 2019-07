UE expresa reservas sobre país

La delegada de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, Francesca Mosca, expresó ayer su preocupación por la institucionalidad democrática del país, el no cumplimiento de las recomendaciones de su organismo al tema presupuestario, la actuación del sistema judicial y la elección de los nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia.



No obstante lo anterior, Mosca explicó que la cooperación de ese organismo al presupuesto del país no se retirará, sino que está congelada mientras no se realice una reunión de carácter técnico con el actual gobierno a mediados de este mes, en donde se evaluará el cumplimiento a diversos programas financiados con dichos fondos, los que ascienden a 120 millones de euros.



En cuanto a la institucionalidad democrática, destacó que efectivamente existe una inquietud por parte de la UE, ya que ese organismo apoya al sistema judicial, y en estos momentos decidieron parar un desembolso para recordarle al gobierno que existe una premisa fundamental incluida en los acuerdos desde su inicio, y es la implementación de Ley de Carrera Judicial, pero a pesar de estar aprobada, no se ha reglamentado, impidiendo con ello su debida ratificación.



También preocupa la Asamblea

“Esta situación y la disputa que existe en la Asamblea Nacional por la próxima elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nos tiene muy preocupados, tan grave así, que podría detenerse el desembolso previsto para este año al Poder Judicial, apoyo presupuestario que se estima en tres millones de euros”, subrayó.



Por otro lado, expresó que existe una práctica de la Comisión Europea de ayuda presupuestaria con el gobierno de Nicaragua, consistente en tener dos reuniones técnicas, la primera a mediados del año, y la otra al final, en donde se examinan los principios fundamentales en los que se pusieron de acuerdo para empezar a brindar el apoyo necesario al país y el grado de cumplimiento de los indicadores sobre los cuales se pusieron de acuerdo.