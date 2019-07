Magistraturas separan a liberales

Las discrepancias entre los liberales por la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, se agudizaron ayer, luego que el vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, acusó a su correligionario y aliado Eduardo Montealegre de intransigente al oponerse a negociar con el Frente Sandinista los nombramientos judiciales.



Después de tres semanas de parálisis legislativa, para hoy está convocada una reunión de la Junta Directiva del Parlamento, sin embargo, uno de los siete miembros del cuerpo colegiado dijo que lo más probable es que se posponga, en tanto no haya un acuerdo sobre la agenda a abordar.



Navarro, por su parte, confirmó que existe una negociación bilateral entre el PLC y el Movimiento Vamos con Eduardo, encabezado por Montealegre, para unificar criterios sobre los candidatos a magistrados que presentarán. Navarro señaló que Montealegre se niega definitivamente a “negociar” con el Frente Sandinista, pero le recordó que sin los votos del partido gobernante no habrá elección.



“Estamos buscando un acuerdo primario con el grupo de Eduardo Montealegre; queremos llegar con una posición única”, expresó Navarro.



El primer vicepresidente del PLC dijo que también están negociando con los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, para incluirlos en la negociación con el Frente Sandinista.



Nada en concreto

Navarro confirmó la convocatoria para la reunión de hoy de la Junta Directiva, en la que se definiría la próxima agenda legislativa y la cual incluiría la elección de las magistraturas y el traslado de fecha de las elecciones municipales. La propuesta es que los comicios se celebren el nueve de noviembre y no el dos, como lo establece la Constitución Política.



Pero además, señaló, tampoco en este punto existe consenso con el grupo de Montealegre, lo que retrasaría más un acuerdo con el Frente Sandinista. La propuesta de traslado de fecha pasa obligatoriamente por una reforma constitucional que requiere de 56 votos en la Asamblea Nacional y dos legislaturas, es decir, una mayoría calificada con la que no cuenta la oposición.



Navarro cifró sus esperanzas en que Montealegre flexibilice su posición, de lo contrario, no descartó una negociación bilateral entre el PLC y el FSLN, apoyados probablemente por los cuatro diputados de ALN.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener una reacción de Montealegre, pero no respondió las llamadas a su teléfono. También se intentó obtener la opinión del vocero de Vamos con Eduardo, Eliseo Núñez Morales, pero tampoco contestó las llamadas.



Diferentes propuestas

Las propuestas sobre las elecciones municipales son diversas. Una de ellas pretende que las elecciones en los 153 municipios del país se trasladen para el mes de diciembre; otros proponen que sean en la primera quincena de enero de 2009.



De momento, se ha descartado la postergación de las elecciones únicamente en los tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN y ha cobrado fuerza la posposición de la elección completa.



En todo caso, cualquier decisión al respecto debe contar con el voto favorable de 56 diputados, porque debe hacerse a través de una reforma a la Constitución Política y en dos legislaturas.