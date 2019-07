Parlacén contra minería en el San Juan

El Parlamento Centroamericano, Parlacén, emitió una resolución en el año 2004 en la que insta al gobierno de Costa Rica a someter a consideración de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo la concesión de minería abierta en Las Crucitas.



En esa época el Parlacén propuso que este tema se plantease en la Cumbre de Jefes de Estado, de modo que después de que se analizara el tema, se emitiera una resolución para que no se otorgaran concesiones mineras en la Cuenca del río San Juan.



“Recomendar a los jefes de Estado y de Gobierno que establezcan como requisito ineludible para el otorgamiento de concesiones mineras, forestales o de cualquier otra índole en las cuencas compartidas de la región centroamericana, la obtención del dictamen previo emitido por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo”, contiene el punto número ocho.



La resolución pide también una revisión a las concesiones mineras ya otorgadas y plantea la necesidad de dar seguimiento a los planes estratégicos “Acción Ambiental y de Desarrollo Sostenible” para las cuencas, “a fin de no continuar con el daño a los ecosistemas de la Cuenca del río San Juan”.



Ex presidente tico en desacuerdo

Mientras tanto, el ex presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, se declaró en desacuerdo con la decisión del Ministerio del Ambiente y Energía, Minae, de aprobar permisos para la explotación minera a cielo abierto.



“Este país se llena la boca a nivel mundial de que somos ecologistas y que somos el país que preserva la vida en la tierra, y lo que hacemos es el ridículo con estas cosas. Cómo es que somos ecologistas y defensores de la naturaleza si hacemos semejante revolcadera en zonas que son verdaderos templos sagrados de la ecología en este país”, acotó el ex presidente Pacheco.



Las anteriores declaraciones surgieron pocos días después que diferentes organismos ambientales de Costa Rica y Nicaragua se pronunciaron en contra del permiso que entregó la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Setena, a la empresa canadiense Industrias Infinito S.A., subsidiaria de Vanesa Ventures, en la localidad de Crucitas, en Cutris, San Carlos.