Canciller Stagno: “Cambiaron conceptos de declaratoria”

El canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, detalló que su país no participó del consenso del resto de naciones que estuvieron de acuerdo con la declaratoria de la cumbre alimentaria, porque en el texto había “conceptos ambiguos y pocos claros”.



El funcionario explicó que unas de las razones para no firmar la resolución, es que existen algunas “terminologías” que pueden interpretarse de varias formas, y porque se hicieron valoraciones que juicio de Costa Rica no son las adecuadas en cuanto a la responsabilidad que tiene cada país en la crisis que se experimenta.



Señaló como ejemplo de la terminología: soberanía solidaria, soberanía alimentaria, comercialización justa, países empobrecidos. “...nos parecía que en virtud de que eran nuevos (términos) y que no existía una definición acordada intergubernamentalmente, no era oportuno incluirlos”, indicó.



Al final era otra

Agregó que observaron “juicios de valor” que a su criterio presentaban “desequilibrio”, y que no se podían corregir en la cumbre por el poco tiempo. Señaló que el texto de la cumbre empezó a circular unas 48 horas antes de la cita, y que cuando se llegó había nuevos párrafos.



“A medida que se desarrollaba la cumbre se incorporaban nuevos párrafo, nueva terminología, nuevos juicios de valor, por lo tanto, teníamos dos opciones: o entrábamos en el proceso de relaciones, negociaciones muy tedioso, que no era nuestro propósito o dejar que simplemente la mayoría tomara la declaratoria”, expresó Stagno.