UCA denuncia a impostores

La Universidad Centroamericana, UCA, denunció ayer que personas ajenas a la institución están usando el nombre de la universidad para hacer llegar una encuesta política

sobre las elecciones municipales bajo la firma de

Patricia Argüello, quien

se presenta como estudiante.



La universidad aclaró que Argüello no es estudiante de dicha casa de estudios y que la supuesta Facultad de Ciencias de la Comunicación no existe, “pues esta estructura

académica se unió a la entonces Facultad de

Humanidades para

formar la Facultad de Humanidades y Comunicación”.



La vocería de la universidad informa que no es la primera vez que “grupos anónimos utilizan el nombre de la UCA para realizar encuestas y sondeos de opinión”, y llaman

a la población a denunciar “estas acciones que

afectan la credibilidad e imagen de nuestra universidad”.