¿Pierden concejales sin llegar a elecciones?

La Alianza Partido Liberal Constitucionalista podría perder concejales en algunos municipios del país antes de las elecciones, porque el Consejo Supremo Electoral no les inscribió candidatos a concejales propietarios y suplentes en los puestos ganadores.



En el municipio de San Rafael del Norte, que elige a ocho concejales, el PLC tiene inscritos sólo tres, por lo que de obtener suficientes votos como para ganar cuatro o más concejales, no los elegirá, porque oficialmente no los tiene en competencia. En este municipio, en las elecciones de 2004, el PLC ganó con 3583 votos frente a 1302 del Frente Sandinista.



En situación similar se encuentra el municipio de Nindirí, donde no aparecen candidaturas para vicealcalde, y para primer y segundo concejal.



De acuerdo con Leonel Téller, Vocero del PLC, no hay de qué preocuparse porque está permitido que repongan candidaturas, inclusive después de publicadas las listas definitivas, y aseguró que será resuelto porque ellos tienen el recibido de la inscripción de candidatos.



Calendario es claro

Pese a ello, el calendario electoral estableció hasta el pasado diez de abril para la sustitución de candidatos por renuncias, impugnaciones y correcciones ortográficas. Y el 12 de ese mismo mes para la publicación definitiva.



De acuerdo con la Ley Electoral, en su artículo 85 establece que una vez pasado el periodo de impugnaciones y renuncias, mandará a publicar las listas definitivas de candidatos en la Gaceta y en los diarios de circulación nacional.



De acuerdo con Eliseo Núñez Morales, el Movi-miento Vamos con Eduardo tiene problemas con candidaturas en 13 muni-

cipios del país, principalmente en Nindirí, Estelí, Jinotega y Jinotepe, donde al parecer no aceptaron la renuncia de candidatos del PLC, y por lo tanto no pudieron ser sustituidos por miembros del bando del Movimiento Vamos con Eduardo.