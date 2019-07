Advierten a Presidente sobre “decretazo”

Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Aguirre y Wilfredo Navarro, advirtieron al presidente Daniel Ortega sobre su presunta violación a la Constitución Política y la reforma --sin estar facultado para ello--

de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290), al crear una secretaría con rango de viceministerio en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Ambos legisladores le recordaron al mandatario nicaragüense que no tiene facultades constitucionales para reformar, vía decreto, una ley ordinaria, y mucho menos nombrar a un viceministro sin que sea ratificado por los diputados, tal como lo establece el numeral 30 del artículo 138 de la Constitución Política, y refrendado en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.



Según el número 30 del artículo 138 constitucional, la Asamblea Nacional “ratificará en un plazo no mayor de 15 días hábiles con el voto favorable del 60 por ciento del total de diputados, el nombramiento hecho por el Presidente de la República a los ministros y viceministros de Estado…”.



El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dijo que Ortega “intentó “bypasear” la Constitución Política” y mediante un decreto reformó la Ley 290 al crear la Secretaría para Asuntos Indígenas de la Cancillería, además de otorgarle el rango de viceministerio y de nombrar al viceministro sin la ratificación del Parlamento.



BCN en similar situación

Por su parte, el presidente de la Comisión Económica, Francisco Aguirre, señaló que el Banco Central de Nicaragua, BCN, caerá en una parálisis inevitable, pues con tres miembros menos en el Consejo Directivo no se podrán tomar las decisiones correspondientes.



Conforme con el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, corresponde a los diputados de la Asamblea Nacional el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo a propuestas del Presidente de la República, algo que no ocurrirá en el futuro cercano considerando la parálisis que enfrenta la Asamblea Nacional.



El artículo 15 señala taxativamente que “la dirección superior del Banco Central estará a cargo de un consejo directivo integrado por el presidente del Banco…y por cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República en consulta con el sector privado y ratificados por la Asamblea Nacional…”