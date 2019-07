Convoca a defender elecciones costeñas

Redacción Central

Desde Miami, el ciudadano costeño Sócrates Castrillo Betancourt, “como autóctono waspaneño del río Coco, donde todos me conocen”, dice, se solidariza con “los legítimos combatientes de Yatama que exigen la realización de elecciones municipales de noviembre en Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka”.



La suspensión de las elecciones declarada por el gobierno central, es bendecida por el diputado costeño Brooklin Rivera, a quien Castrillo considera manipulador y sin ninguna autorización para hablar en nombre de Waspam, pues en todo caso --señala-- “que se vaya a representar a la comunidad de Sandy Bay de donde es oriundo, ya que los waspaneños nos sentimos ofendidos cuando este señor dice que es nuestro líder”.



Finalmente, Castrillo formula un llamado a los pobladores del río Coco “a reclamar nuestros derechos con dignidad para que ningún don nadie nos manipule. Trabajemos para beneficio del pueblo costeño y hagamos una patria unida y grande. No permitamos que unos pocos vivianes se lancen a la conquista de lo que nunca fueron y nunca hicieron. A escribir la historia de la RAAN con la verdad y no con la distorsión de los políticos fariseos”, concluye.