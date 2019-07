Candidatos MRS responden a Cibernautas END

Enrique Sáenz y Azucena “Chena” Castillo son los candidatos a alcalde y vice alcalde de Managua por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS. La fórmula participó en el encuentro denominado “Más allá de la agenda diaria” donde estuvieron los miembros de la sección Política y de elnuevodiario.com.ni.



En la plática los candidatos hablaron de sus propuestas para alcanzar la silla edilicia así como de los retos que enfrentan en la campaña electoral.



A continuación les dejamos las respuestas de Sáenz y Castillo a las preguntas planteadas a través de elnuevodiario.com.ni por parte de cibernautas:



Estimado Señor Fernando, lamentablemente, un cambio en la estructuración y funciones de los órganos que usted menciona no puede hacerse desde la alcaldía. Al tratarse de instituciones nacionales solamente la Asamblea Nacional, mediante ley, puede hacer esas modificaciones.



Hola Exaul. Soy un producto de la educación pública. Tanto en primaria como en secundaria estudié en colegios públicos. Lo mismo en la universidad donde estudié mientras trabajaba. Aunque no me dediqué a “coleccionar” diplomas por hobby sino construí mi propio perfil profesional para dedicarme a la función pública, pues aquí en Nicaragua no existía ni existe la carrera de Políticas Públicas o Administración Pública, y la combinación de Derecho y Economía me permitía una aproximación.



En cuanto al tiempo libre, soy una persona muy normal. Me gusta la música y la lectura, principalmente. Las profesiones no las dejé abandonadas, fue precisamente la combinación de ellas la que me permitió desarrollarme profesionalmente. Ahora estoy totalmente dedicado a la actividad política y para ello, nuevamente, la formación profesional que tuve oportunidad de adquirir probablemente son mi principal fortaleza frente al desafío que implica el desempeño de las funciones de alcalde.



Hola Ena. Frente a las otras opciones políticas, que representan más de lo mismo, es decir, continuar atados a las cadenas del pasado, nosotros representamos la única alternativa de cambio. Tenemos la oportunidad de elegir un alcalde de verdad. No desperdiciemos nuestro voto apoyando a quienes representan el atraso.



Amigo ambientalista. Una de las grandes carencias de nuestra ciudad es la inexistencia de lugares de esparcimiento sano. Los parques y lugares de recreación, o no existen o se encuentran abandonados o son refugio de delincuentes. Tenemos que convertir Managua en una ciudad limpia, en una ciudad verde, en una ciudad amable. Y eso no es difícil. Ni caro.



Para mi un ejemplo es el caso del parque del reparto El Dorado. Ese es un extraordinario espacio que se encuentra descuidado. Tengo la seguridad de que la misma población puede participar en su embellecimiento y después en su cuidado.



Tenga usted la seguridad de que uno de nuestros programas concretos será la reforestación y habilitación de parques y zonas verdes.



Hola Nelson. En la Asamblea ya hemos asumido y estamos honrando la memoria de Herty. Para empezar, con parte del salario que recibimos en la Asamblea estamos asumiendo las deudas que quedaron de la campaña. Esto no lo andamos pregonando, pero lo hacemos. Además, hemos renunciado públicamente a utilizar las libres para introducir vehículos.



En cuanto al trabajo, te puedo asegurar que dedicamos bastante, más que 48 horas semanales pues frecuentemente dedicamos sábados y domingos a visitar los departamentos en actividades propias de nuestras responsabilidades políticas.



En cuanto al seguro, es un seguro colectivo, no es un seguro individual. Y al menos en mi caso, he tenido la fortuna de que a lo largo del casi año y medio que llevo en la asamblea solamente lo utilicé una vez, para una radiografía en un tobillo. Nada más.



Lo que sí me gustaría saber Nelson, es si las mismas exigencias se las hiciste a los diputados a quienes distes tu voto en las elecciones pasadas.



Estimado Radares, evidentemente, uno de los problemas principales de la ciudad es la basura. Para comenzar, es preciso emprender y perseverar en un programa de sensibilización y educación a la población pues si la gente aprende a tratar la basura el problema se reduce de manera significativa. Por ejemplo, ¿por qué botar las bolsas de plástico en la calle y depositar la basura en los cauces?



En paralelo a esa campaña educativa, impulsaremos un programa de creación y apoyo a pequeñas y microempresas que, con la asistencia de la alcaldía, contribuyan a la recolección y tratamiento de la basura en los barrios. De esta manera abaratamos los costos pues ya no tienen que desplazarse los camiones a grandes distancias con todo lo que eso significa en gastos de combustible y mantenimiento, además se genera empleo.



Finalmente, prestaremos particular atención a la ejecución del proyecto que el gobierno español está en disposición de financiar para dar una solución integral a la Chureca.



Estimado Henry Rodríguez. Herty Lewites demostró que es posible desarrollar una gestión municipal sin exclusiones. Esto es, una alcaldía para todos. Por otra parte, uno de nuestros compromisos es abrir espacios de participación a fin de que la población pueda contribuir a la identificación de los problemas y a la definición y ejecución de las soluciones. Estamos hablando de espacios institucionales, abiertos, sin distinciones políticas.

Los CPC son órganos partidarios. Si tienen interés en participar podrán hacerlo, pero sin ningún tipo de privilegio, de la misma manera que cualquier otra organización social.



En cuanto al nivel de confianza, en mi caso personal puedo ofrecer el testimonio de mi vida profesional y de mi vida política dentro del partido.



En lo relativo a nuestros candidatos a concejales, es cierto que en el caso de la asamblea fuimos víctimas de los vicios tradicionales de la política en nuestro país, pero a la par, moros y cristianos reconocen la coherencia, consistencia y credibilidad de los tres diputados propietarios de que forman el grupo parlamentario del MRS. Esa es la garantía que podemos ofrecer.