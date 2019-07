Diputados apelan al fondo petrolero

El diputado liberal Freddy Tórrez, miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, instó al presidente Daniel Ortega a manejar transparentemente los recursos provenientes del gobierno de Venezuela, para evitar que “todos nos imaginemos que hay millones por todos lados”. Esto luego de que dos economistas independientes plantearon que se subsidie a los transportistas del Fondo Alba.



Los transportistas interurbanos, urbanos y de carga tienen cinco días de estar en paro presionando al gobierno para que congele el precio de los combustibles, sin llegar hasta el momento a ninguna solución que satisfaga a ambas partes.



“Si Daniel Ortega no ‘transparenta’ los fondos que provienen de la cooperación venezolana, hoy le pedirán los transportistas, mañana los productores de granos básicos y después cualquier otro sector que aspira ser beneficiario”, expresó Tórrez, quien cree que se debe negociar.



Tórrez considera que las “soluciones mágicas no existen, pues éste (el alza en los precios del petróleo) es un problema mundial”. El legislador Agustín Jarquín coincidió con Tórrez en que los transportistas y el gobierno deben negociar.





Jarquín demanda política pública

“Aquí se necesita que el gobierno defina una política pública en el tema de transporte, redefinir rutas, mejorar servicio y revisar las tarifas, pero se encontrarán soluciones sentándose a negociar”, expresó Jarquín Anaya.



Jarquín considera que los recursos provenientes de Venezuela podrían ayudar, “pero habría que definirlo”.



El economista Adolfo Acevedo propuso que se financie el subsidio a los transportistas con un fondo de cooperación que existe dentro de la Alternativa Bolivariana para las Américas, Alba.



Lo explicó así: “Asumiendo que el suministro sea de 800 millones de dólares, el crédito sería la mitad, 400 millones de dólares, y la mitad de esto se traslada al fondo del Alba, el cual puede invertirse para financiar inversiones en infraestructura y proyectos sociales. Serían 200 millones de dólares que podrían ser utilizados para subsidiar el transporte, ante el alto costo del combustible”.



Subir tarifa



Douglas Alemán, también miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, desestima la propuesta de Acevedo. “Es absurdo. Si a usted le dan un crédito, no vas a usar ese crédito para regalarlo”.



Alemán es de la idea de que se “ajuste el costo real del transporte”, lo que significa que se suban las tarifas. “Que el Ministerio (de Transporte e Infraestructura) se siente a estudiar y autorice un aumento”, insistió el legislador sandinista.