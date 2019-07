PLC incómodo con advertencia de Núñez Morales

Ante las declaraciones recientes del portavoz del movimiento “Vamos con Eduardo”, Eliseo Núñez, el vocero de la alianza PLC, Leonel Téller, lo exhortó a “cesar sus ataques virulentos en los medios de comunicación” contra esa agrupación política y a cerrar filas alrededor de quien para la familia liberal es el verdadero adversario político: el FSLN, tal y como lo demandan las bases de todas las organizaciones que conforman esa coalición.



Al mismo tiempo llamó a los aliados del PLC a detener el proyecto totalitario impulsado por el presidente Daniel Ortega y sus consecuencias, tales como la hambruna que desde hace unos meses atrás se volvió en uno de los flagelos más constantes, sin que la actual administración dé muestras de solventar, agregando que a ello se suma al enorme problema de la crisis energética.





El reparto

Sin embargo, lamentó que ante esta situación, desafortunadamente quienes deben ser los garantes de la democracia, los partidos de oposición de pensamiento democrático, están enfrentados por el ataque público que un grupo interno de la alianza hace contra esta unidad, que todavía está frágil, tratando de destruir la coalición con mentiras y chantaje, cuando lo que hacen es hacerle el juego al FSLN, que está feliz con esta situación.



El vocero de la alianza PLC añadió que si algunos o todos los magistrados no ameritan reelección, en aras de ir fortaleciendo la Carrera Judicial, el PLC recomendará candidatos a su Comité Ejecutivo Nacional, CEN, y consecuentemente éste lo hará a la bancada, para que proponga a los magistrados de tendencia liberal en los Tribunales de Apelación, “ya que vienen desde abajo y escalan posiciones en un sistema judicial bien conocido por ellos”.





Navarro menos conciliador

Por su parte, el vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, fue menos conciliador que Téller y señaló que mientras Eduar-do Montealegre “no deje de ser irresoluto y vacilante, no lo tomaremos en serio en ninguna negociación”.



A juicio de Navarro, Montealegre se comporta “como un niño malcriado, mimado e incapaz de mantener su palabra en una negociación”.



“Montealegre y su gente sólo están buscando cuotas de poder, pero la hipocresía no les permite aceptarlo. Si piensa que le vamos a ceder algún cargo de magistrados, que demuestre seriedad política”, agregó.