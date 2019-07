Alemán instruye a fiscales

Arnoldo Alemán lleva la batuta en la propaganda electoral de la alianza de los liberales. Explica a los fiscales cómo defender el voto, anda de comarca en comarca haciéndole campaña a los candidatos, y hasta exhorta a sus correligionarios a unirse: “Vengan todititos. Ya estamos cumpliendo nuestra penitencia”, exclamó ayer durante una capacitación a líderes en Villa El Carmen.



La penitencia, según Alemán, ex presidente y el único reo con régimen de convivencia familiar por toda Nicaragua, es vivir en el gobierno de Daniel Ortega, con quien pactó para reformar la Constitución.



“El pecado de la división terminó. La verdad es una: Nos guste o nos guste, vamos unidos en la casilla uno”, dijo Alemán, luego de arrebatarle el micrófono a María Haydée Ozuna, quien les pedía a los líderes mayor beligerancia durante las elecciones municipales.



Olvidó el ex presidente que los diputados liberales en la Asamblea Nacional pactaron para que se bajase el porcentaje con el que se ganan las elecciones nacionales en primera vuelta, que es de 35 por ciento, razón por la que ganó el actual gobernante.



Con la copia de las actas de escrutinio de las elecciones nacionales pasadas, Alemán instruyó a los líderes de Villa El Carmen. En primera fila y vestido con la usual camisa roja y pantalón caqui, el ex presidente, sonriente siempre, pidió mayor protagonismo para esos “héroes anónimos, los fiscales”, y aseguró que una de sus promesas en estas elecciones es “no inmiscuirse en la campaña electoral en Managua”.



El mismo cuento

Luego, ya sólo entre periodistas, insistió en el “pecado de la división”, pero reafirmó la posición de su partido, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, en contraposición con la del Movimiento Vamos con Eduardo, con el que van en alianza: van a escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, con el partido que tenga los votos.



Haciendo cuentas, Alemán supo que el único partido que tiene los votos es el Frente Sandinista.



Esta suma sólo puede ser lograda con los 38 votos del Frente Sandinista, pues el PLC tiene 25 diputados y la Bancada Democrática, afín al candidato a alcalde por la alianza liberal en Managua, Eduardo Montealegre, sólo tiene 17 votos.