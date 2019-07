Samuel Santos se confiesa con BBC

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos, dijo en una entrevista concedida a la BBC que su país cuenta con amplio apoyo regional e internacional a su candidatura para presidir la 63ª Asamblea General de las Naciones Unidas.



“Hasta ahora tenemos total apoyo, cien por cien apoyo, y además nos han ofrecido colaboración y cooperación”, dijo Santos en su paso por Londres, la capital británica, como parte de una gira europea --que lo llevó también a España y Austria-- en la que buscó promover esa candidatura.



La presidencia de la Asamblea General --uno de los cinco órganos de gobierno de la ONU-- es rotativa por continente, y Nicaragua busca que el ex canciller Miguel D’Escoto Brockman sea elegido para el próximo período, que se estima comenzará en junio.



El interés estratégico de ocupar ese puesto, según Santos, es que su país debe “participar en la solución de los problemas de la humanidad; no podemos aislarnos”.



Pero el posible éxito en el intento de Nicaragua de ocupar ese puesto durante un año irá acompañado de otros delicados temas de política exterior del país centroamericano.



Disputa

Por ejemplo, esta semana, una cumbre regional que tuvo a Nicaragua como anfitrión, buscó soluciones para la crisis generada por la fuerte subida de los precios de los alimentos a nivel mundial.



Sin embargo, la declaración final de la cumbre --de la que participaron países de Centroamérica, el Caribe y la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)-- no fue hecha pública y uno de los participantes, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se negó a firmarla por no estar de acuerdo con su contenido.



“Siempre existe alguien que tal vez no esté de acuerdo”, dijo el canciller Santos, minimizando la negativa de Arias a firmar el documento.



“Lo importante es darnos cuenta de que tenemos discrepancias de criterio y que lo único que puede resolverlo es el diálogo y la mejor buena voluntad”.



Al mismo tiempo, algunos expertos atribuyen el aumento de los precios de los alimentos al creciente uso de tierras para la producción de biocombustibles, algo que el presidente nicaragüense ha criticado abiertamente.



¿Cómo impactará eso en la relación de Nicaragua con un país como Brasil, uno de los principales impulsores mundiales de la producción de etanol?

“(El presidente brasileño, Luis Inácio) Lula (Da Silva), hasta donde yo sé, utiliza tierras para producir biocombustibles que no sirven para producir alimentos”, dice Santos.



“Lula nos ha dicho que está abierto a escuchar posiciones diferentes para ver hasta dónde se puede llegar, garantizando que haya alimentos para toda nuestra población”, añade.



Relación con Colombia

Otro de los frentes de la política exterior nicaragüense es la relación con Colombia: los dos países están enfrentados en una disputa territorial por el exacto límite marítimo entre ellos en el Mar Caribe. El caso se encuentra actualmente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en diciembre pasado se declaró competente para emitir una resolución al respecto.



“Tenemos mucha confianza en el caso nicaragüense, pero eso está en manos de la Corte; estamos trabajando para ganar el caso y me imagino que Colombia también lo estará haciendo”, dice Santos.



¿Respetará Nicaragua cualquier decisión, aunque sea adversa a sus intereses?

El canciller dice que una disputa similar con Honduras, que fue resuelta por la Corte y aceptada por los dos países, es el mejor ejemplo de que así será.



“Conflicto armado”



Pero, según Santos, Colombia también es una preocupación por otras razones.



“Hoy, en la región latinoamericana el único foco de conflicto armado que existe es Colombia”, admitió.



Para solucionarlo, cree que se debería establecer una alianza similar al Grupo Contadora --una colaboración internacional entre Colombia, México, Panamá y Venezuela--, que fomentó la paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala durante los años 80.



“Tiene que ser Colombia quien acepte eso para que puedan entrar los grupos a encontrar soluciones dialogadas a un conflicto que, por la ruta armada, como fue el nuestro en Centroamérica, nunca se resuelve”, explicó.



Y la preocupación por Colombia no es sólo por lo que ocurre dentro del territorio colombiano.



“Cuando hay un foco de tensión tan grande como éste en Colombia, afecta a los países vecinos”, señala el jefe de la diplomacia nicaragüense.



“Ya vemos lo que pasó en Ecuador, o el temor que nos da que buques armados de Colombia estén en mar territorial de Nicaragua o cerca de él; las tensiones que se han dado con Venezuela...”, añade.



“Tenemos que trabajar para convencer de que la única solución que tiene un conflicto armado es el diálogo”, repitió.



El vecino del norte

La relación de Nicaragua con Estados Unidos también es un tema obligado de conversación. Esta semana, el subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EU, Thomas Shannon, acusó a Irán de tratar de usar a los países de la región para intensificar su batalla diplomática contra Washington.



Nicaragua puede darse por aludida porque es uno de los países que el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, visitó en una gira regional el año pasado.



Aunque evita confrontar con las declaraciones de Shannon, Santos dice que su defensa se basa en el respeto mutuo.



“No puede ser que alguien me imponga quién puede ser mi amigo y quién no; yo respeto al otro, y que él me respete a mí,” concluye.