Gobierno quiere reventar el Presupuesto

Diputados opositores coincidieron ayer en que no es viable reformar el Presupuesto General de la República (PGR) para subsidiar con 20 centavos de dólar cada galón de combustible, como propuso el un sector del Gobierno a los transportistas que tiene ocho días de estar en paro, pues consideran que lo más recomendable es utilizar el dinero de la cooperación venezolana.



“¿Para qué tocar el Presupuesto si ya está chingo?”, cuestionó el diputado por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, quien calificó la medida como “diversionista”, y agregó que “hay suficiente dinero del convenio petrolero y nadie puede decir que no hay, lo que no dicen es en qué se está usando”.



Igual opinó el diputado liberal José Pallais. “Yo creo que es una oportunidad de hacer transparentes los recursos venezolanos”, expresó. En días recientes, economistas independientes propusieron al gobierno subsidiar a los transportistas con el Fondo ALBA, cuyo capital proviene del dinero que Petronic le paga a Albanisa como parte de la factura petrolera.



Sin embargo, el Gobierno, a través del ministro de Transporte e Infraestructura, sólo ofreció hacer un descuento de 50 centavos de dólar por galón, 20 de los cuales saldrán del (PGR). A juicio de Pallais, “el presupuesto tiene muy poco margen de movimiento, y 20 centavos deben significar muchos millones de dólares”.



¿De dónde saldría?



En caso de que los transportistas acepten tal acuerdo, el PGR tendría que ser reformado. El diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, también miembro de la Comisión Económica del Parlamento, explica que este dinero podría salir de dos fuentes.



“Se debe definir la fuente, una de ellas es incrementando los ingresos con una nueva fuente, y la otra forma es disminuyendo y asignando gastos”, expresó Gutiérrez. En todo caso se disminuiría presupuesto de instituciones que no van a “tener una ejecución satisfactoria”.



“Habría que ver a quién le van a quitar reales, ¿a los trabajadores de Salud, al sector Educación o a la Presidencia?”, vuelve a preguntar Tinoco, quien asegura que el Gobierno está en capacidad de subsidiar hasta con dos dólares cada galón de combustible.



Las posibles soluciones



Los legisladores insisten en que el Gobierno tiene los recursos para darle respuesta a los transportistas, quienes piden el congelamiento de los precios del combustible, puesto que sobrepasan la media de Centroamérica.



“El problema fundamental es que el Gobierno está manejando cooperación venezolana como presupuesto paralelo”, expresó Pallais.



Venezuela suministrará este año a Nicaragua unos diez millones de barriles de petróleo. Según el acuerdo entre ambos gobiernos, en 90 días Petronic le paga a Albanisa, que paga a su vez el 50 por ciento de la deuda a PDVSA. El otro 50 por ciento se divide en dos: un 25 por ciento se va a los fondos de ALBA y el restante 25 por ciento a ALBA-Caruna.



El economista Adolfo Acevedo propone lo siguiente: “Asumiendo que el crédito sea de 400 millones de dólares y la mitad de esto se traslada al fondo del ALBA. Serían 200 millones de dólares que podrían ser utilizados para subsidiar el transporte, ante el alto costo del combustible”.



“Es sólo voluntad”



El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, anunció que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este partido se reunirá hoy para analizar la situación nacional y determinar una posición.



La principal crítica que los opositores hacen al gobierno, y que es compartida por los transportistas, es que Honduras, que tiene un acuerdo menos concesional que Nicaragua, bajó los precios del combustible. Para Tinoco todo depende de la voluntad del gobierno.



Subsidio sería de 110 millones de dólares



El legislador aseguró que un equipo de especialistas del MRS está preparando propuestas que serán presentadas esta semana. “Para subsidiar de aquí a diciembre en Managua son 15 millones de dólares, para el transporte en todos los departamentos son 45 millones, más el subsidio al transporte de carga para que no suba la comida, a 65 córdobas el galón de diesel, son 45 millones de dólares, en total: 110 millones de dólares”.



Este dinero también saldría de lo que el gobierno se ahorra por el crédito que le otorga Venezuela, explicó Tinoco. El MRS mañana presentará la propuesta ampliada.