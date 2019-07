“El Frente Sandinista perdió las calles”

El octavo día de paro de transporte urbano colectivo, interurbano y de carga dejó en evidencia que el gobierno “perdió las calles”, considera el diputado suplente y general retirado, Hugo Tórrez.



“Hay un hecho relevante en términos políticos: el gobierno perdió las calles. Ellos habían creído que la gente no iba a tomarse las calles y ocurrió lo contrario. Eso evidencia un flanco débil”, aseguró el legislador.



El Frente Sandinista se ha caracterizado por ser un partido con grandes niveles de apoyo popular, por movilizar a sus partidarios a las plazas públicas y por tener gran sustento de los gremios sindicales más fuertes, entre ellos los transportistas.



Falta visión de nación

Tórrez, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) suma, además, otros puntos negativos al gobierno que preside Daniel Ortega: “Ésta es una muestra de irrespeto y de incapacidad para gobernar un país en momentos de crisis”.



A juicio de Tórrez, la situación es grave, y el gobierno no está actuando “con la seriedad que corresponde. Al contrario, está tratando de dividir a los transportistas, negociando con los que no están en paro. No atendiendo reclamos justos”.



“Falta visión de nación y predomina la actitud excluyente de no buscar consenso”, afirma Tórrez, refiriéndose al presidente Daniel Ortega, quien según él ha tomado una actitud indolente a pesar de que en gobiernos anteriores propugnó por la pronta resolución de estos conflictos.



“Se puede manejar”



A pesar de que los altos precios del petróleo, que ocasionan las alzas en los combustibles, no dependen de Nicaragua, Tórrez cree que el presidente Daniel Ortega podría manejar la situación.



“No es porque no tiene los medios (que no ha podido resolver la situación), bien podría usar los recursos de Venezuela, pero falta visión, hay incapacidad, y está alejado de la realidad de la población, se ha metido en un burbuja, se ha alejado y eso es peligroso”, aseguró.



Según Tórrez, la demanda de los transportistas es justa. Éstos presionan al gobierno para que se congele el precio de los combustibles, y por eso están en paro desde hace una semana. El gobierno, sin embargo, les ha propuesto subsidiar con 50 centavos del dólar por cada galón de combustible, planteamiento que aún no han aceptado.



“El sector transporte está dejando en evidencia que hay que presionar por causas justas Ante la presión que ejerce la crisis económica, principalmente la provocada por el alto precio de los combustibles, a la gente no le queda más remedio de protestar”, concluyó Tórrez.