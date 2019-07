Mismo botín: PLC-FSLN: “4 tuyos y 4 míos”

Al margen de lo que parece la “crónica de una negociación anunciada” sobre las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, los resultados de la misma entre el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, apuntan, para algunos, a la instauración de una dictadura por parte del presidente Daniel Ortega, y al respaldo de ésta, por Arnoldo Alemán.



Nadie se atreve a confirmarlo, pero tras bambalinas se dice que la elección de las ocho magistraturas y la postergación de las elecciones municipales para enero de 2009, son solo el preámbulo de las futuras reformas constitucionales que conlleven al cambio de sistema de gobierno para instaurar un parlamentarismo al estilo Ortega-Alemán.



Pese a que el primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, niega cualquier vínculo, la realidad demuestra que existe un combo bajo la mesa. Por un lado, ambos partidos se dividirán 4 y 4 las magistraturas judiciales; y, por el otro, se pospondrán los comicios municipales, pero el FSLN deberá reconocer que la facultad para ello le pertenece única y exclusivamente a la Asamblea Nacional y no al Consejo Supremo Electoral, tal como lo reclama el PLC.



Adicionalmente, una vez superada la crisis parlamentaria, los diputados de ambas bancadas, apoyados por los cuatro de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, aprobarán al menos cuatro préstamos que requiere el Poder Ejecutivo; además de la “estancada” Ley Antifraude Energético, requisito necesario para que el Fondo Monetario Internacional, FMI, autorice el desembolso de unos 116 millones de dólares para Nicaragua.



Además, Navarro confirmó dos negociaciones paralelas, pero con resultados diferentes. Por un lado, el PLC ha acercado posiciones con ALN en torno al cambio de fecha de los comicios municipales, y, por el otro, no ha logrado “un acuerdo primario” con sus aliados electorales de Vamos con Eduardo, ni sobre la modificación del calendario electoral ni en torno al nombramiento de magistrados judiciales.



Negociación va

Nadie se atreve a decirlo en voz alta y abiertamente, pero dirigentes del PLC han advertido a sus aliados del movimiento Vamos con Eduardo, y personalmente a Eduardo Montealegre, que si no hay un “acuerdo primario”, el PLC no vacilará en negociar bilateralmente con el FSLN.



El PLC está negociando con Vamos con Eduardo, pero según el vocero de este grupo, Eliseo Núñez Morales, no hay razón para “entregarle” al FSLN cuatro magistraturas, ya que en la Asamblea Nacional, los diputados de la oposición son mayoría y podrían presionar para quitarle al Frente Sandinista al menos un magistrado.



Lo deseable

Para Núñez no es aceptable nombrar magistrados basados en resultados electorales. Sin embargo, considera que si no hay otro camino, en todo caso, al FSLN le corresponderían tres magistrados y a la oposición cinco.



Núñez fue cauteloso en torno a la “repartición” de las magistraturas entre los partidos opositores. Conforme con la lógica de Núñez, y aunque se negó a reconocerlo así, tampoco lo descartó. Las cinco magistraturas de la oposición deberían distribuirse de la siguiente manera: dos para el PLC, una para Vamos con Eduardo o Bancada Democrática Nicaragüense BDN; uno para la ALN, y uno para el Movimiento Renovador Sandinista, MRS.



La otra posibilidad, que tampoco quiso reconocer Núñez Morales, es quitarle los cinco magistrados al FSLN y repartirse tres el PLC y dos Vamos con Eduardo.



No necesitan de ningún otro partido

No obstante, uno de los negociadores del PLC, que prefirió el anonimato, considera “totalmente absurda” cualquiera de las dos divisiones propuestas, sobre todo porque el PLC y el FSLN suman los votos necesarios para elegir a los ocho magistrados, es decir, que no requieren de los diputados de ningún otro partido.



Además, señaló el negociador, el PLC no va a ceder ni uno solo de sus cuatro magistrados al grupo de Montealegre, “porque Eduardo Montealegre no tiene absolutamente nada que ofrecerle al PLC”.



En caso de que la teoría de Núñez fuese aceptada, agregó: “¿Creés que el PLC va dejar en manos del FSLN la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que el candidato de Montealegre estaría sujeto a las presiones y vaivenes del partido de gobierno?”



Antes, el PLC prefiere negociar con el FSLN, garantizarse sus cuatro magistrados y con ello “mantener el balance de poder en la Corte Suprema”.



“Peleles y mafiosos”



La posición del negociador del PLC concuerda, en parte, con la opinión del diputado del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz Navarrete, quien asegura que el PLC y el FSLN reeditarán un nuevo pacto para “elegir a sus mafiosos y peleles” en el Poder Judicial.



Sin embargo, deploró la “perversa pretensión” de ambos partidos de vincular la elección de magistrados, al traslado de fecha de las elecciones municipales, pues considera que son dos cosas totalmente distintas e independientes.



Sin acuerdo sobre elecciones

Además de las magistraturas, el pegón entre el PLC y Vamos con Eduardo, radica en el cambio de fecha de las elecciones municipales. Navarro acusó a Eduardo Montealegre de intransigente en torno a ambos temas, y una vez más los vinculó uno con otro.



“Vamos con Eduardo propone que se traslade toda la elección (en los 153 municipios) a finales de diciembre; el PLC considera eso muy difícil. Antes de que se empantanara la situación en conversaciones con el FSLN en el PLC éramos partidarios de pasar toda la elección a enero de 2009, por la sencilla razón de que ya pasó el invierno y cualquiera conoce la situación que atraviesa la Costa Atlántica en invierno”, explicó Navarro.



Agregó que incluso Montealegre se opuso rotundamente a pasar la fecha de las elecciones del dos al nueve de noviembre. “Hay una razón técnica para pasar las elecciones a enero, pero para el PLC es especialmente importante pasar del dos de noviembre a otra fecha, porque el dos es una fecha que nos perjudica electoralmente, y esto no lo ha entendido la gente de Vamos con Eduardo”, añadió.



A juicio de Navarro, si las elecciones municipales se realizan el dos de noviembre, el PLC podría perder entre un seis y un ocho por ciento de los votos debido al abstencionismo.



“Los de Vamos con Eduardo reclaman que por qué vamos a ceder tantas cosas al Frente Sandinista. No le estamos cediendo al Frente Sandinista, porque estamos haciendo que retroceda en su voluntad de que ejecutivamente a través del Consejo Supremo Electoral se modifiquen fechas de elecciones y se nombren autoridades en esos municipios, porque con un acuerdo se restituiría esa facultad a la Asamblea Nacional”, dijo

Agregó que “todo esto no lo entiende la gente de Vamos con Eduardo, y están cerrados de que hay que matar al Frente Sandinista, y en esto debe haber una negociación en donde se impone el ‘doy para que me des’, pero eso no lo entienden”.



Es cobardía del PLC

La respuesta del movimiento Vamos con Eduardo, a través de su vocero, Eliseo Núñez Morales, fue inmediata. Núñez Morales reaccionó diciendo que el PLC negocia con el FSLN “por cobardía” de parte de Arnoldo Alemán y de quienes le rodean.



A juicio de Núñez, no existe ninguna voluntad del PLC de enfrentar realmente al FSLN. “Esa división de 4 y 4 (magistrados) es la premisa falsa del pacto de que todo está dividido en dos, y cada uno tiene llave del candado del otro. Eso es un error”, señaló.



Núñez insistió en que es totalmente errado que el PLC negocie con el FSLN y que de inicio le ofrezca cuatro magistraturas.



“Tampoco se puede partir de la falsa premisa de que los otros partidos políticos somos partidos pequeños y que no valemos, electoralmente hablando, y que por tanto no merecemos proponer magistrados”, señaló.



Por otra parte, Núñez opina que si el PLC encabezado por Arnoldo Alemán y demás seguidores, concreta la negociación, sería el fin de ese partido político, y adelantó que si se da el nuevo pacto, Eduardo Montealegre en su calidad de candidato a alcalde de Managua de alianza PLC-Vamos con Eduardo, se hará su campaña sin la ayuda del PLC.



Extraoficialmente se conoció que después de esas declaraciones de Núñez, ofrecidas a EL NUEVO DIARIO la semana pasada, Arnoldo Alemán llamó por teléfono a Wilfredo Navarro y le dijo que estaba “harto de los chantajes de Montealegre”, y que de una vez “se amarraran con el Frente Sandinista y llegaran a una negociación” sobre las magistraturas y el traslado de fecha de las elecciones municipales.



Encuentro en Londres

Además, esta semana viajan a Gran Bretaña el presidente de la Asamblea Nacional René Núñez Téllez, y el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, acompañados por el tercer vicepresidente, Juan Ramón Jiménez. Una fuente de la directiva confirmó a EL NUEVO DIARIO que las conversaciones continuarán en Londres, por lo que se espera que “todo venga cocinado a la inglesa”.



Los directivos parlamentarios realizarán una visita oficial de siete días al Parlamento británico. Al viaje también iría el tercer secretario, Javier Vallejo Fernández, pero el pasado viernes, declinó del viaje a Londres, argumentando que la situación en el país no está para viajar.



Vallejo descartó una negociación “a la inglesa”, y señaló que “para negociar, lo harían aquí en Nicaragua”.