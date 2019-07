Vamos con Eduardo, quieto y resignado

El primer diputado del movimiento Vamos con Eduardo, Luis Callejas, aseguró que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia no es un tema toral en la alianza con el PLC, pese a que todavía guardan una esperanza de negociar con dicho partido, según ellos, para elegir bajo criterios de idoneidad.



Pero el PLC parece dar por cerrado ese capítulo y avizora un nuevo amarre con el Frente Sandinista para la repartición equitativa de los magistrados de la CSJ. Hasta hace unas semanas el bando liberal de Montealegre aseguraba que de no elegirse las magistraturas bajo consenso, la alianza estaba en peligro, pero ahora parece haberse dado por vencido.





Seguirán pujando

“Si el PLC y el Frente Sandinista se amarran, por mucho que yo brinque, pedalee, patee o me revuelque, van a hacer su cochinada otra vez”, dijo Callejas, quien agregó que la voluntad del movimiento Vamos con Eduardo es que se cambie la forma en que se eligen los magistrados, para seleccionar a personalidades cuyos intereses políticos no prevalezcan en el ejercicio de la justicia.



La jefa de la Bancada Democrática, María Eugenia Sequeira, considera que su movimiento seguirá pujando para que las negociaciones de los magistrados no se terminen, y si el PLC negocia de forma unilateral el pueblo deberá castigarlo. Callejas coincide con esta posición y aseguró que hay un importante sector del PLC y su bancada que no está de acuerdo en un nuevo pacto con el Frente Sandinista.





Sospechan “acuerdo”



de fondo

El diputado Javier Vallejo intuye que tras la elección de magistrados hay un acuerdo de fondo que implica la suspensión de las elecciones en la Costa Caribe hasta el año 2009 y una reforma a la Constitución para suspenderlas hasta 2011.



“Por qué creés que posponen las elecciones para enero, yo tengo argumentos, por ejemplo, que se hagan el nueve y no el dos de noviembre por razones culturales y puede haber abstención, pero por qué hasta el año que viene. Yo creo que les da tiempo para hacer reformas en dos legislaturas que le permitan suspender las elecciones hasta dentro de tres años”, dijo Vallejos.



Otra posibilidad, según Vallejos, es que en ese amarre se incluya el llamado a una Constituyente que reforme la estructura del poder en Nicaragua y se instale el parlamentarismo.



Recientemente, el presidente Ortega publicó un análisis de varias personalidades sobre la Constitución de 1987 y sus desafíos, entre los cuales se destaca la necesidad de crear un sistema parlamentario.