Alemán mantiene pacto con Ortega

El presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán, confirmó ayer la intención de su partido de pactar con el Frente Sandinista y repartirse entre ambos las ocho magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que quedarán vacantes entre julio y septiembre de este año.



Después de la acostumbrada reunión del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, Alemán insistió en que los diputados de la oposición no cuentan con los 56 votos en la Asamblea Nacional que, conforme con la Constitución Política, se requieren para nombrar magistrados en la Suprema.



Tal como lo publicó ayer END, el PLC y el Frente Sandinista mantienen negociaciones bilaterales que inevitablemente terminarán, como lo señaló el mismo Alemán, en un “acuerdo o pacto, como quieran llamarle”.



“Quiero decirles que la elección de los magistrados se hace con 56 diputados, que aun unidas todas las bancadas de oposición no lo hacemos. Solo el FSLN con sus 38 diputados no los puede elegir, y la oposición con sus 52 diputados tampoco, así que tenemos que analizar...”, dijo Alemán.





Pacto va

El presidente honorario del PLC dijo que fueron los diputados del año 1995 quienes “amarraron la negociación política de los magistrados”. Además, sugirió que la elección de los magistrados será en combo de ocho, pese a que a cinco de ellos se les vence el período en el cargo en julio; mientras que los otros tres cesan en septiembre.



“Estoy seguro de que el FSLN, sabiendo que en julio se les vence a unos, pero que a sus tres magistrados se les vence en septiembre, no va a dar sus votos si no se eligen los ocho. Y estoy seguro de que el Frente Sandinista no va a dar sus votos si no le damos los cuatro magistrados; entonces sólo se eligen magistrados llegando un acuerdo... llegando a un pacto, si es que les molesta la palabra”, confirmó Alemán.



Basado en esta circunstancia, Alemán dijo que los cuatro magistrados que va apoyar el PLC, inevitablemente “tienen que ser de filosofía liberal”.



Con base en esa premisa, el vocero del PLC, Leonel Téller, confirmó que el partido rechazó la candidatura propuesta por el movimiento Vamos con Eduardo, del abogado Gabriel Álvarez, quien en varias ocasiones ha sido mencionado como postulante para ese cargo.