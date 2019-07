¿Y qué se hizo el Presidente?

¿Dónde está el presidente Daniel Ortega? Mientras fue opositor insistió en la necesidad de dialogar y de buscar una solución justa a las demandas de los transportistas. “No hay un presidente que dé la cara a los problemas graves y delicados del país, sino un presidente que se esconde frente a la problemática general de Nicaragua”, decía Ortega en los tiempos de Arnoldo Alemán. Nueve días después de iniciado el primer paro de su gobierno, la gente en las calles se pregunta por qué ahora él no da la cara.



“No he visto la presencia del Presidente para afrontar los problemas del país, lo que he visto es cierto escapismo”, opinó el diputado liberal Francisco Aguirre.



Después de dos negociaciones fallidas, los transportistas de carga, interurbanos y urbanos que están en paro desde hace nueve días piden que las negociaciones sean retomadas por el mismo presidente Daniel Ortega.



La última vez que se vio públicamente al gobernante fue durante la Cumbre de Seguridad y Soberanía Alimentaria realizada en Managua el siete de mayo. Los transportistas tenían ya tres días de estar parados. Dos días después los delegados por Ortega, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, y el de Transporte e Infraestructura, Fernando Martínez, empezaron las pláticas con los dirigentes transportistas.



Cuenta regresiva



Marzo 2001. Daniel Ortega, candidato a la Presidencia y líder opositor, critica la actitud del entonces gobernante Arnoldo Alemán: “Ha habido una actitud bastante rígida de parte del gobierno, inflexible que generó la situación de paro que afectó durante varios días al país”.



Siete años después Ortega está en la posición de Alemán y tampoco ha explicado las posibles soluciones a los múltiples problemas generados por el paro de transporte, entre ellas el encarecimiento y desabastecimiento de los alimentos.



La diputada sandinista, Alba Palacios, justifica la ausencia del Mandatario. “El representante del Presidente es el ministro de Transporte e Infraestructura. Él es la persona indicada en el proceso de negociación y a la par está el Cardenal”, expresó Palacios.



Para el candidato a alcalde por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz, “ésta es una muestra de la incapacidad de Ortega para gobernar y de su divorcio con la realidad”.



“El problema es que eso desemboca en tragedias”, con-

tinúa Sáenz refiriéndose a la ausencia del gobernante.



Los presidentes



“¿Te diste cuenta?” preguntó el taxista a su copiloto, y luego él mismo respondió: “Hay cien presidentes detenidos en León”. El país pasaba por su segundo día de paro y este taxista era uno de los pocos que trabajó en la capital, donde no hubo tanto desorden porque el transporte urbano está subsidiado y no se fue completamente al paro.



“¡¿Pues que el hombre no dice que el pueblo es presidente?! Pero ya ves, la Policía metió presos a 100 presidentes dicen en las noticias y todos los presidentes estamos quedando sin reales por él. Y él, a saber donde jodido está metido”, comentó el taxista, parafraseando al gobernante, quien continuamente clama por los pobres del mundo y asegura que el “pueblo es presidente”.



Ortega hasta ha cancelado durante tres días las actividades públicas denominadas “sesiones del Pueblo Presidente” que realiza en los barrios al menos dos veces a la semana. En estos actos, se acompaña del candidato a alcalde por el Frente Sandinista en Managua, Alexis Arguello, y acostumbra a hablar de todo un poco: “del imperialismo yanqui, de la corrupción de Unión Fenosa, de la nueva contrarrevolución que conspira”, etcétera.



Y quizá viaje...



Aún no está confirmado si el presidente Ortega viajará a la V Cumbre América Latina-Unión Europea que se celebrará en Perú el viernes y a la que asistirán más de 40 mandatarios.



“No tenemos gobierno que le busque solución al problema del café, no tenemos gobierno que se siente a dialogar con los transportistas y le busque solución al problema del transporte”, dijo Ortega ante la prensa nacional e internacional en junio del 2001 cuando propuso la creación una “comisión de transición para buscarle solución a los problemas de la nación y poder llegar a las elecciones nacionales aunque sea con el mínimo de estabilidad”.



Enrique Sáenz es de la opinión que en la actualidad “no hay gobierno porque lo que menos quiere Ortega es gobernar, estar al tanto de las soluciones de los problemas de la gente”.



Con la colaboración de Eduardo Marenco.