Petrodólares sin pagar peaje

SEGUNDA ENTREGA



El gobierno del presidente Daniel Ortega considera que el seis por ciento constitucional destinado a las universidades, así como los porcentajes constitucionales para el Poder Judicial y las municipalidades, constituyen “camisas de fuerza” que le restringe su margen de acción para aumentar el gasto social.



Así lo expresa el gobierno de Ortega en el programa económico (2008-2012) formulado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH.



“El gasto público presenta serias rigideces estructurales que limitan el accionar del gobierno para incrementar el gasto social y la inversión en infraestructura. En 2007, las transferencias corrientes ascendieron a 25.5 por ciento del gasto total del gobierno central, casi igualando a la masa salarial que en ese año alcanzó 24.1 por ciento, y la carga de intereses de la deuda pública fue 6.6 por ciento”.





Meten al CSE

“Se estima que alrededor del 20 por ciento del presupuesto lo constituyen transferencias a las universidades, Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral y municipalidades, las cuales están definidas por mandato constitucional”, puntualiza el gobierno.



Es la primera vez que el gobierno --resaltó el economista independiente Adolfo Acevedo-- plantea con todas las letras sus reservas sobre estos porcentajes constitucionales, algunos de ellos considerados conquistas históricas del sandinismo, como el caso del seis por ciento.



Otras fuentes consultadas por END indican que este “peaje constitucional” del 20 por ciento en el presupuesto es una de las razones fundamentales por las que los petrodólares venezolanos no hacen parte del Presupuesto de la República, ya que el gobierno no está dispuesto a perder cuando menos 40 millones de dólares anuales en dichas transferencias constitucionales, si se tiene en cuenta que la factura petrolera es de al menos 200 millones de dólares.





Plan fondomonetarista sin acuerdo con el FMI

Por otra parte, el programa económico (2008-2012) reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH, propuesto por el gobierno en el “Borrador Cero” de su propuesta, refleja lineamientos similares a los de la Carta de Intenciones con el Fondo Monetario Internacional, FMI, sin mayores variantes, en términos macroeconómicos, respecto al gobierno de Enrique Bolaños, explicó Acevedo.



El programa se basa en proyecciones inflacionarias del siete por ciento, cuando todo indica que este año alcanzará el 25 por ciento, según previsiones extraoficiales.



El programa también se basa en el supuesto de un acuerdo con el FMI, pero éste no ha sido alcanzado y Nicaragua prácticamente está fuera de un acuerdo con esa institución multilateral.



Una reunión programada para este mes con el FMI no se realizará, entre otras razones, porque el gobierno no ha informado sobre el volumen real de la cooperación venezolana, estimaron fuentes diplomáticas.





Cifras irreales

El precio del gas butano es muy ilustrativo de la creciente carestía de la vida y del efecto desastroso del alza de los precios sobre la economía de los nicaragüenses. El precio del gas butano, por ejemplo, tuvo un alza del 40 por ciento en 2007, incremento autorizado por el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, un ente autónomo del gobierno. En los últimos 17 meses, el alza acumulada es del 47.7 por ciento, según las cifras oficiales de INE.



El gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, PNDH, se propuso “mantener la estabilidad macroeconómica; procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas; fomentar condiciones propicias para atraer la inversión privada nacional y extranjera, dentro de un marco de incentivos adecuados; asegurar el respeto y garantía a la propiedad privada, para fortalecer la economía de mercado y continuar la aplicación de los acuerdos comerciales puestos en marcha por los gobiernos anteriores (CAFTA-DR), a la vez que se ampliará la zona comercial de Nicaragua con otros acuerdos de cooperación negociado con países amigos (ALBA)”.





Proyección irreal del petróleo

Sin embargo, la proyección de algunos indicadores macroeconómicos, como el precio del barril del petróleo, son irreales. El gobierno prevé que el precio del barril de petróleo estará en 70 dólares en 2009. Es una proyección similar a la del Presupuesto General de la República de 2008, que presumió el precio del barril a 76 dólares. Sin embargo, el precio del barril de petróleo alcanzó ya los 124 dólares el barril.



Finalmente, otro aspecto que propuso el gobierno es el congelamiento de la masa salarial como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, de tal modo que la única manera de que aumentaran los salarios, fuese si aumentaba el PIB.



Para los maestros, trabajadores de la salud, policías y oficiales del Ejército, el gobierno propuso un 12 por ciento de aumento salarial, pero posteriormente el FMI aprobó un 18 por ciento de aumento. Pero ahora el acuerdo con el FMI está “en alitas de cucaracha”.