“Contigo en la distancia”

Las discrepancias entre Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre en torno a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, quedaron bien expuestas ante sus correligionarios ayer, luego que Alemán insistió en un “pacto con el Frente Sandinista” y Montealegre lo rechazó.



Durante la inauguración de la casa nacional de campaña del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Alemán y Montealegre compartieron tarima a la distancia. En un discurso plagado de equivocaciones y temas al azar, Montealegre rechazó un pacto con el FSLN para lograr la elección de magistrados, e insistió en la renuncia del presidente Daniel Ortega, a quien calificó de “incapaz para gobernar”.



Minutos más tarde, en una improvisada conferencia de prensa y al margen de Montealegre, Alemán reiteró la intención de negociar con el partido de gobierno los ocho cargos en la Corte Suprema.



La decisión de Alemán fue respaldada por varios diputados, entre ellos Carlos Noguera, José Pallais y Ramón González, quienes en la misma frecuencia de su “líder”, advirtieron a Montealegre que si no logran un “acuerdo primario” con los 17 diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, negociarán con el FSLN.



Alemán y los tres diputados le insistieron a Montealegre que la oposición no cuenta con los 56 votos que conforme con la Constitución Política se requieren para nombrar a los magistrados.





¿Divididos?

Una fuente del movimiento Vamos con Eduardo dijo a EL NUEVO DIARIO que los diputados del PLC están divididos en torno a los nombramientos. Según la fuente, 15 legisladores de este partido estarían en contra de “pactar” con el Frente Sandinista y solo diez apoyarían la decisión de Alemán.



Sin embargo, José Pallais, Carlos Noguera y Ramón González negaron tal aseveración y aseguraron que todo se trata de meras especulaciones. Antes bien, respaldaron las palabras de Alemán y garantizaron los 25 votos del PLC para “arreglarse” con el FSLN en caso de no llegar a un acuerdo con Montealegre.



“No hay otra salida; es eso (pactar) o dejarle el camino libre al Frente Sandinista para que controle por completo la Corte Suprema de Justicia”, dijo el diputado José Pallais.