Pallais critica viaje de directivos AN

El diputado José Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia, dijo que era inaceptable el viaje de los directivos de la Asamblea Nacional a Londres cuando Nicaragua está a “ciegas” en una crisis política y de transporte que deja a los ciudadanos sin salidas.



“Es totalmente irresponsable, yo tenía un viaje a Ginebra por una invitación de las Naciones Unidas, y lo suspendí porque creo que debemos estar presentes buscando cómo enrumbar el país por el camino correcto”, aseveró Pallais.



Pallais propuso reactivar la Asamblea Nacional para que desde el Parlamento se trate de resolver la crisis del transporte que, igual que la mayoría de los actores políticos y económicos, considera que debe salir de los fondos de la venta del petróleo venezolano.



“Con el dinero del petróleo se debe resolver y se debería estar construyendo el sostenimiento del país y la infraestructura energética que nos dé la independencia del petróleo. Pero es algo que no se está haciendo, más bien se está invirtiendo en flores, rótulos y quién sabe qué más”, dijo Pallais.





Boicot en Asamblea merece destitución

Pallais considera que la paralización de la Asamblea Nacional se debe a un boicot orquestado por el Frente Sandinista para evitar que la oposición logre una agenda común que afecte los intereses del gobierno.



“Ante ese boicot yo creo que deberíamos sobreponernos y hacer que la Junta Directiva funcione, de lo contrario, la Asamblea Nacional debe autoconvocarse e inclusive considerar la destitución de la Junta Directiva”, señaló Pallais.



Pallais se refirió en iguales términos del diputado del PLC Wilfredo Navarro, quien además es secretario de la Asamblea Nacional, con quien difiere sobre el viaje a Londres.



“Yo hablo de la Junta Directiva, los que sean responsables, sean quienes sean, todo es que no se afecte la democracia y no vaya en contra del equilibrio de poderes. Sea el que sea, no me estoy deteniendo en personas”, sentenció Pallais.





Montealegre no es sincero

La tercia entre los liberales por las magistraturas es cada vez más evidente. El diputado José Pallais, uno de los moderados de la bancada PLC, considera que Eduardo Montealegre debe sincerarse con sus aliados y decir exactamente lo que quiere, de lo contrario su partido no sabrá en base a qué se negocia.