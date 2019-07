Web estatales, deficientes e intermitentes

El economista independiente Adolfo Acevedo denunció ayer la eliminación del portal Consulta Ciudadana de la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, el cual proporciona información acerca de la ejecución mensual del Presupuesto General de la República.



El portal de Consulta Ciudadana que aparecía como vínculo en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, ya no se encuentra de forma directa para su fácil exploración.



EL NUEVO DIARIO consultó la página web de ese Ministerio, www.hacienda.gob.ni y ratificó que no aparece por ningún lado la referencia de este portal, sin embargo, se confirmó que lo calificado por Acevedo como una eliminación del portal, es en realidad producto de cambios técnicos al sitio.





Admiten y ofrecen corregir

Néstor Castillo, coordinador de desarrollo de la página web del MHCP, informó que desde ayer (martes) es que no está disponible el portal de Consulta Ciudadana debido a cambios en la estructura del sitio virtual de la entidad, pero que “en unos cinco minutos la vamos a activar de nuevo”, luego de la consulta que ocurrió a las dos de la tarde.



Verificamos si en realidad el portal había sido “eliminado” -—según la denuncia de Acevedo—-, y descubrimos que aun cuando no se tenía acceso directo al portal a través de la página web del MHCP, sólo era posible acceder a éste introduciendo la dirección www.consultaciudadna.gob.ni en la barra de dirección de internet.





Activan portal

Al cierre de esta nota (3:05 p.m.) el vínculo para ingresar al portal todavía no estaba disponible de la forma habitual, sino que fue hasta las 4:20 p. m. --hora en que consultamos de nuevo la página-- que estaba de nuevo activo.



Este hecho coincide con la presentación de un estudio realizado sobre las páginas web de las instituciones del Estado, que midió la intención del gobierno de mejorar los índices de transparencia y gobernabilidad el que al final determinó que Nicaragua está a la zaga en el acceso a la información pública para ciudadanos y reporteros investigadores.



Según Sandra Crucianelli, periodista argentina consultora de contenidos periodísticos, quien encabezó la investigación, auspiciada por la Fundación “Violeta Chamorro”, las variables a evaluar eran las compras, los proveedores del Estado, el presupuesto y los salarios de los funcionarios, es decir, qué tanto las instituciones dan a conocer estos cuatro aspectos en la información que tienen en línea.



Crucianelli también criticó el hecho de que un “mapa de sitio” hace falta en las páginas web de las instituciones del Estado, ya que es la columna vertebral de la información que contienen.



Según la investigadora, Nicaragua ocupa el tercer lugar de funcionalidad de páginas web gubernamentales a la par de países como Honduras, Panamá (con el primer lugar) y El Salvador (con el último lugar), por lo que Crucianelli dijo que en Nicaragua hay “algo hecho y mucho por hacer”. Para obtener información más detallada sobre este estudio, visitar www.alianzaregional.com/acceso, apartado Investigación, caso Nicaragua.







Cirilo Otero: “Hay razones técnicas y políticas”





Edgar Barberena

Cirilo Otero, Presidente del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, CIPA, dijo a EL NUEVO DIARIO que el cierre del portal es producto de razones técnicas y políticas.



La razón técnica es que han despedido a muchos trabajadores que se habían especializado en el diseño y montaje de esas páginas de información en internet, y esto ha obligado al gobierno a redimensionar “una cosa que no sabe cómo se había hecho, y ahora no la pueden alimentar.



El otro problema es de carácter político, “porque es una decisión política de que la información primero debe ser seleccionada y no sea contaminada, lo que es uno de los principios de la Secretaría de Información que controla la primera dama Rosario Murillo”.



Un tercer elemento que también Otero califica de carácter político “es que el gobierno tiene un poco de temor de estar publicando cosas (como la ejecución presupuestaria), porque la administración de Daniel Ortega no tiene capacidad para ver qué es lo que está pasando”.



A manera de ejemplo, Otero dijo que “esta cuestión de los fondos venezolanos sobre el combustible, la impresión que tengo es que esos fondos no existen, han sido pura tapa de Hugo Chávez y Daniel Ortega, y ahora estamos en problemas, porque todo mundo cree que hay reales”.