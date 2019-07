Otra vez prometen “apagones cero”

El presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, David Castillo, amenazó ayer con multar a la empresa distribuidora de energía Unión Fenosa, si comprueban que realizó cortes del servicio sin haber razones para ello. Castillo garantizó que no habrá más apagones, pues, explicó, hay en existencia 50 mil barriles de búnker para abastecer a las empresas generadoras de energía.



Castillo dijo que los recientes cortes de energía fueron ocasionados por problemas en tres plantas generadoras que salieron de servicio, pero señaló que no fue por falta de búnker, como se informó inicialmente. Pese a que no quiso decir las causas, insistió en que el INE garantizó las reservas necesarias de búnker para que no hubiesen apagones, pero aun así ocurrieron.



Adicionalmente, señaló que entre el 20 y el 25 de mayo llegará a Puerto Corinto un cargamento de 100 barriles de búnker y que la refinería propiedad de la transnacional Esso Standard Oil, está produciendo 6,000 barriles diariamente, lo que garantiza la demanda de las generadoras, que ronda, según Castillo, entre 2,500 y 3,000 barriles diarios. “El resto va para la reserva”, enfatizó.



Castillo compareció ayer ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional para explicar las causas de los últimos apagones, y que inicialmente se atribuyeron a la falta de reservas, que son de 10,000 barriles de búnker. Según Castillo, antes de los apagones había en reserva 17,000 barriles, por lo que no había motivos para los cortes de energía.





Misma frecuencia

En la misma línea se expresó el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, sin embargo, como Castillo, tampoco detalló cuáles fueron los problemas que tuvieron tres generadoras para salir del sistema y dejar sin el servicio a una gran cantidad de usuarios.



En todo caso, ambos funcionarios insistieron en que en la actualidad no hay motivos que justifiquen cualquier otra suspensión de energía, a menos que alguna de las plantas salga del sistema por desperfectos mecánicos. “Pero por falta de búnker no será”, señalaron ambos.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, Eliseo Núñez Morales, se quejó precisamente de que ninguno de los dos funcionarios explicó las razones concretas que tuvieron las tres plantas para dejar de operar.